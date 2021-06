"Inginocchiarsi? Roba da radical chic alla Saviano", Matteo Salvini replica a Letta

L'Italia ha vinto anche contro il Galles e ha conquistato gli ottavi di finale ai Campionati europei di calcio come testa di serie del suo girone a punteggio pieno e senza mai subire reti. Un risultato straodinario per gli Azzurri, offuscato dalla sterile polemica nata da un episodio accaduto prima del calcio di inizio. Euro 2020 è l'occasione per molti giocatori per esprimere la loro solidarietà al movimento Black Lives Matter, il Galles l'ha fatto fin dall'inizio del campionato, l'Italia no. Eppure, ieri 5 giocatori della Nazionale hanno deciso di inginocchiarsi mentre altri 6 hanno ritenuto di non doverlo fare. Sulla polemica, che divampa da oltre 24 ore, è intervenuto anche Matteo Salvini, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica.

" Il razzismo si sconfigge inginocchiandosi? Otto su dieci dicono di no, quella è roba da radical chic alla Roberto Saviano ", ha tuonato Matteo Salvini. Il gesto dei calciatori del Galles è sembrato quasi emulare quello dei colleghi gallesi, dal momento che nelle due gare precedenti nessuno dei giocatori Azzurri ha mai espresso l'intenzione di inginocchiarsi. Il gesto, frutto di una contaminazione culturale americana e simbolo di una battaglia che non ci appartiene, è stato elogiato da più parti come qualcosa di rivoluzionario.

Eppure, da che mondo e mondo, le ingiustizie non si combattono inginocchiandosi, tutt'altro. " Lasciamo che i giocatori di pallone giochino a pallone. Questi ragazzi stanno regalando dei sogni agli italiani, il processo del segretario del Pd ai nostri ragazzi che non si inginocchiano è penoso. Il razzismo si combatte con i fatti, non è con i giocatori inginocchiati che si combatte il razzismo ", ha detto ancora Matteo Salvini.