Le iniziali e la sottolineatura: cosa è successo tra Totti e Blasi

La firma di Ilary Blasi (clicca qui), con le sue forme eleganti e le iniziali elaborate, conferma la necessità di trovare nel sociale un modo per dimostrare la propria bellezza, difendendo l’integrità propria e di chi le sta accanto.

Una volta Ilary non avrebbe potuto accettare che venisse in alcun modo minato il suo rapporto con Francesco Totti, al quale era debitrice, almeno in parte, della propria notorietà.

Il grafismo attuale, un po’ rovesciato a sinistra, alcuni gesti gettati verso l’alto e una firma così aggrovigliata sembrano essere alla base di una certa aggressività mascherata, per cui, pur non essendo sostanzialmente falsa, non ama dare in pasto ciò che riguarda la sua vita privata.

Il “Re di Roma”, per contro, non ama perdere la corona che con tanto impegno ha cercato di mantenere sul capo. Anche altri calciatori eccellenti hanno saputo capire che per ognuno arriva il tempo dell’abbandono; vedi i due numeri “10” Baggio e del Piero.

Francesco Totti invece desidera essere ancora protagonista e se è giusto che lo desideri, meno giusto è che lo pretenda. Infatti, la firma sottolineata (clicca qui), a mo’ di Napoleone, mette in luce l’ambizione e la conseguente necessità di “stare sul podio” il più possibile. Ciò non sarebbe male di per sé se non fosse che, come sostiene il giornalista Mughini, egli dovrebbe ricominciare con una nuova musica cioè passare da Mozart a Salieri; come a dire che dovrebbe rendersi conto che è finito un periodo e ne potrebbe iniziare un altro.

Forse questo “cambio di musica” è successo proprio nel rapporto matrimoniale.

Senza dare giudizi affrettati e di colpevolezza verso l’uno o l’altro, occorre vedere quanto alla fine dell’innamoramento, che per Alberoni è considerato malattia emotiva, sia sopravvenuta una diversa convivenza. Ciò può aver fatto indossare ad ambedue lenti che hanno reso più nitida la situazione e che hanno messo in luce differenze di visioni e desideri più allargati per continuare ad essere protagonista della propria vita.

Totti rimarrà sempre un grande del calcio, ma la sua firma mette in luce la difficoltà ad entrare nell’anonimato, spinto da necessità di indossare sempre un nuovo abito da protagonista. Non cesserà quindi di bussare alle porte per trovare nuove esperienze che abbiano a garantirgli lo stesso prestigio.

Mentre Ilary Blasi fatica maggiormente ad accettare di essere messa in un angolo e, perché no, passato il “temporale” potrebbe riprovare a mettersi insieme nuovamente.

La scrittura e la firma di Totti mettono in luce una buona dose d’intelligenza con un forte desiderio di tenersi fuori dall’anonimato.

Lo scritto di Ilary, pure nel suo essere femminile, denota estroversione e una gran voglia di mettersi ancora in gioco.

Il tempo darà ragione alla grafia che vede tale soluzione incerta, oppure sarà la fine di una coppia comunque indimenticabile?