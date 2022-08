Instabile con temporali: cosa ci aspetta nel week end

Il bel tempo e i cieli sgombri di venerdì mattina su gran parte d'Italia non devono ingannare: durante il prossimo fine settimana, instabilità e temporali pomeridiani saranno protagonisti soprattutto del Centro-Nord, negli ultimi giorni risparmiato dal maltempo rispetto a quanto accaduto nel meridione e in Sicilia dove gli acquazzoni sono stati quotidiani anche se a macchia di leopardo.

Cosa accadrà sabato

Gli esperti de Il Meteo.it spiegano che inflitrazioni di aria fresca atlantica provocheranno lo sviluppo di nubi a sviluppo verticale: lo osserviamo già da oggi al Nord-Ovest dove i cieli sono molto nuvolosi e non mancano le prime piogge. Se questo pomeriggio si potrà assistere ai primi annuvolamenti, sabato 27 agosto i temporali si metteranno in marcia verso il Triveneto e la Toscana. Al Centro Italia le regioni più colpite saranno Umbria e Marche, con fenomeni sparsi. Viceversa, meteo in netto miglioramento al Sud e sulla Sicilia dove torneranno i cieli sereni anche al pomeriggio e le temperature massime guadagneranno qualche grado mantenendosi comunque su valori gradevoli.

Le previsioni per domenica

Nella giornata di domenica il maltempo interesserà soprattutto le coste tirreniche e adriatiche del Centro-Nord già dalle prime ore del mattino con acquazzoni sparsi e colpi di tuono. Fenomeni anche sulla Val Padana e localmente in Puglia. I rovesci manterranno ovunque temperature gradevoli e tipiche della fine dell'estate. Soleggiato e con massime fino a 31°C al Sud e sulla Sicilia dove i temporali di questi giorni saranno soltanto un lontano ricordo. In questa fase, le temperature minime risultano gradevoli su tutta Italia con valori freschi anche al di sotto dei 20°C soprattutto al Centro-Nord e sulle aree di collina: intorno ai 22-24°C, invece, su tutte le altre aree.

La tendenza da lunedì

Secondo le ultimissime elaborazioni da parte dei modelli matematici, gli ultimi giorni di agosto potrebbero essere dominati da un'alta pressione africana in rimonta sul nostro Paese, ma nulla a che vedere con quelle che hanno caratterizzato tutta l'estate. Farà più caldo ma senza eccessi e, comunque, la durata dovrebbe essere molto breve: il primo giorno di settembre, infatti, una perturbazione atlantica potrebbe fare il suo ingresso da ovest con diffusi e abbondanti acquazzoni su tutto il Centro-Nord, più al riparo in un primo momento saranno Sud e Sicilia. Successivamente, poi, potrebbe tornare l'alta pressione, ma siamo nel campo minato delle previsioni a medio-termine: è per questo che saranno necessari nuovi aggiornamenti.