Interrogazioni a raffica per gli studenti senza mascherina

Gli studenti che non vorranno rischiare interrogazioni a raffiche possono correre ai ripari utilizzando la mascherina. Almeno per quanto riguarda gli alunni dell'Itts Alessandro Volta di Perugia. Sul piede di guerra infatti Rita Coccia, dirigente scolastica dell’istituto e vicepresidente dell’Associazione nazionale presidi, che promette interrogazioni raddoppiate per coloro che entreranno in aula senza la protezione. Non è la prima volta che la dirigente in questione prende simili provvedimenti. Era già avvenuto qualche anno fa, quando aveva vietato l’accesso alle classi agli studenti privi di certificato che comprovasse la vaccinazione.

Interrogazioni a raffica agli studenti senza mascherina

“Chi vìola ripetutamente le regole su mascherine, distanziamenti e sanificazioni potrebbe essere sottoposto a interrogazioni supplementari” tutti avvertiti quindi. E coloro che saranno recidivi rischieranno di trovarsi anche un bel 5 in condotta. Sembra che i metodi della Coccia piacciano ai genitori, visto che gli iscritti sono passati da 750 a 1.800 in pochi anni. La proposta della dirigente verrà discussa la settimana prossima al Collegio docenti. L’idea è quella di applicare le stesse sanzioni del regolamento generale. Ovviamente proporzionate alle violazioni. “Ritengo infatti sia molto più punitivo per un giovane dover studiare tre materie al giorno ed essere interrogato su tutte e tre, che restare a casa una settimana a dormire fino a mezzogiorno dopo aver subìto una sospensione” ha spiegato la Coccia.

