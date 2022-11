Fugge dai carabinieri dopo il furto: un 17enne muore investito dal treno

Aveva 17 anni il ragazzo che nella notte tra venerdì 4 novembre e sabato 5 è stato travolto da un treno mentre fuggiva dai carabinieri dopo un tentativo di furto.

Accade a Dormelletto, sul lago Maggiore in provincia di Novara. Il giovane rimasto coinvolto è di origine magrebina, clandestino e senza fissa dimora. Secondo le prime ricostruzioni, qualche minuto dopo la mezzanotte avrebbe frantumato il vetro di una farmacia e avrebbe tentato anche di forzare le sbarre. Senza successo dal momento che immediatamente è scattato l'allarme. Il diciassettenne, inoltre, non sarebbe stato da solo ma in compagnia di un complice nel tentativo di furto. Quest'ultimo, invece, di anni ne ha 22 ed è anche lui nordafricano, precisamente di nazionalità algerina.



La pattuglia dei carabinieri è immediatamente intervenuta sul posto appena ricevuto l'allarme. In poco tempo è riuscita a intercettare i due in fuga. Tra i due quello che è stato subito fermato è stato il ventiduenne. Destino tragicamente diverso per l'altro. Infatti, il giovane di appena 17 anni è riuscito a proseguire la sua fuga quasi riuscendo a seminare le forze dell'ordine. La sorte ha voluto, però, che la sua corsa fosse verso la morte. Quando ha tentato di attraversare i binari di una ferrovia lì vicino è stato investito da un treno merci che transitava esattamente in quel momento. Il ragazzo è morto sul colpo.

Nonostante i soccorsi del 118 siano intervenuti tempestivamente, il corpo del giovane è stato trovato fin da subito senza vita. Per questo motivo la squadra di soccorso arrivata alla stazione non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Nel frattempo, si sta occupando delle indagini e di accertare quanto precisamente è accaduto la procura di Verbania.