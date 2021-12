"Io ti rovino". Condannata l'autrice tv che minacciò l'ambasciatore Sequi

Valentina Pizzale, autrice e sceneggiatrice televisiva, è stata condannata a 2 anni e 3 mesi di reclusione. La donna era stata accusata di stalking telematico nei confronti dell'ambasciatore Francesco Sequi, capo di gabinetto del ministro Luigi Di Maio. Nelle pagine dell'inchiesta gli sms dal tono intimidatoriodella donna all'ex: " Io ti rovino ".

La storia

Un amore naufragato in fretta quello tra Valentina Pizzale, 43 anni, e il diplomatico Francesco Sequi. Tutto avrebbe avuto inizio nel 2017, quattro anni fa. Stando a quanto ricostruito dal Corriere della Sera, i due si sarebbero frequentati per un breve periodo salvo poi decidere di interrompere la relazione. Sarebbe stato Sequi, al tempo impegnato professionalmente in Cina, a troncare il rapporto. La 43enne si sarebbe opposta tentando la strada della riconciliazione ma all'ennesimo rifiuto avrebbe cominciato a perseguitare l'ex con sms dal tono intimidatorio a qualunque ora del giorno e della notte. "V engo lì e butto giù l'ambasciata ", avrebbe scritto in un messaggio. Messo alle strette, Sequi l'aveva denunciata all'autorità giudiziaria per stalking telematico. Ciononostante, la Pizzali non aveva desistito dai suoi intenti rincarando addirittura la dose. In attesa di giudizio, la nota autrice televisiva era stata sottoposta a misura cautelare dei domiciliari. Al termine della prima udienza, celebrata innanzi il Giudice Monocratico del Tribunale di Roma, aveva ottenuto la libertà.

La condanna al 2 anni e 3 mesi di reclusione