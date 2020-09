Il Cts ripensa la quarantena: ecco cosa può cambiare

La Francia ha proposto di diminuire la durata della quarantena per il nuovo coronavirus da 14 a 7 giorni. E ora, anche in Italia spunta l'ipotesi riduzione. Martedì prossimo, il Comitato tecnico scientifico si riunirà per valutare la possibilità di ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni. In attesa della decisione del Cts, la linea da seguire resta quella della cautela, nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19.

" Per ridurre la quarantena deve esserci una concertazione nella Ue basata sull'evidenza scientifica e non sul calcolo politico o economico ". Così Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aveva commentato la proposta francese di passare da 14 ai 7 giorni di isolamento per le persone positive al Covid-19. " Non è opportuno - aveva osservato- che uno stato membro vada avanti per conto proprio. Serve un confronto serio da parte degli scienziati. C'è la necessità di concertazione soprattutto quando si parla di frontiere condivise e di curve in rialzo ".

Nonostante il Comitato francese sostenga che dopo i primi 5 giorni il rischio contagio si abbatta moltissimo, " ad oggi noi sappiamo che la contagiosità si abbatte solo dopo l'undicesimo giorno ". E, aggiunge Guerra, vista la situazione, che vede un aumento dei contagi, " non è il caso di mettere in discussione questo punto fermo se non attraverso risultati chiari di ricerca e valutazione congiunta ".