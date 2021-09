"Qui ti uccidono". No vax fa uscire il malato dall'ospedale, lui muore di Covid

Antonio Mureddu, attivista No-vax, lo scorso 14 settembre è entrato nel reparto del Letterkenny University Hospital e ha convinto un suo conoscente ricoverato, perché malato di Covid, a uscire dall’ospedale. Dopo pochi giorni il paziente è deceduto.

Secondo quanto riportato dal Corriere, Mureddu, conosciuto come “Gravegliu”, originario della Sardegna ma trasferitosi in Irlanda, si era recato nel reparto della struttura ospedaliera con la chiara intenzione di riportare a casa il 67enne Joe McCarron, personaggio pubblico nella contea di Donegal, un suo conoscente ricoverato in ospedale a causa di una grave crisi respiratoria dovuta al virus. L’anziano ha ascoltato l’attivista e ha quindi deciso di farsi dimettere. Pochi giorni dopo le dimissioni è però morto. L’Irlanda è stata scossa da quanto avvenuto ed è stato aperto un fascicolo di indagine a carico dell’italiano.

In ospedale per convincere il paziente alle dimissioni

L’attivista No-vax durante la sua visita nel reparto dell’ospedale ha girato un video per spiegare cosa stava avvenendo. Nelle immagini si vede Mureddu accanto a un letto ospedaliero che dà indicazioni al suo conoscente riguardo le modalità di uscita dalla struttura e rassicurandolo che se lo seguirà nessuno lo fermerà. Nel filmato si sente l’uomo dire in inglese: “Metti i pantaloni, andiamo a casa sei al sicuro” . Ancora, rivolgendosi all’infermiere: “La sua roba è lì? Puoi prenderla?”. Qualcuno, probabilmente un medico, cerca di convincere l’attivista a ripensare a ciò che sta facendo avvertendolo che sta mettendo in pericolo la vita del 67enne. E poi, la stessa voce si rivolge al paziente che ha deciso di uscire dall’ospedale: “Lei ha diritto di fare quello che vuole. Ma non credo che niente di quello che lui le sta dicendo sia vero. Lei fa fatica a respirare e noi vorremmo che lei restasse per aiutarla”.

L'attivista No-vax: "Se resti ti uccideranno"

Ma a queste parole interviene ancora Mureddu che ricorda al conoscente che è solo una sua scelta e allarmandolo: “Se resti ti uccideranno. Questa gente non ti aiuterà. Ho le mie ragioni”. In quel momento spiega perché si trova nel reparto dell’ospedale, ovvero per impedire, secondo la sua idea, che i medici ammazzino le persone. Il sanitario a quel punto decide di rivolgersi al paziente cercando di spiegargli che è molto grave e che sta rischiando la vita a causa di una malattia molto difficile da curare. “Ma la sua migliore chance è qui in ospedale, con l’ossigeno e le cure che le possiamo dare” aggiunge il dottore.

L’attivista continua a intervenire nel discorso asserendo: “Meglio morire a casa propria che morire qui. Morirà con noi”. Alla fine l’attivista riesce nel suo obiettivo e il malato Covid esce dall’ospedale al suo fianco, contro il volere dei medici che lo avevano in cura. Secondo quanto riporta l’Irish Times, il giorno seguente Mc Carron era stato nuovamente ricoverato in ospedale: inutilmente, l’uomo nei giorni successivi è morto. Adesso la polizia irlandese ha aperto un’indagine.