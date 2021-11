Arriva la neve pure in pianura: ecco dove e quando

L'inverno bussa alle porte dell'Italia con un clima sempre più invernale a partire da giovedì 25 novembre che culminerà nella giornata di lunedì 29 con neve anche in pianura su alcune città del Nord.

Il primo step invernale

Un vortice ciclonico alimentato da aria fredda in discesa dal Nord Europa provocherà intenso maltempo al Nord, regioni tirreniche e Isole Maggiori nella giornata di giovedì. Oltre a piogge, temporali e locali nubifragi, l'abbassamento delle temperature provocherà nevicate a quote sempre più basse sulle Alpi fin verso i 1000 metri sul comparto occidentale. Tanta neve anche in Appennino ma a quote non inferiori a 1.600/1.700 metri. A fine giornata le condizioni meteo peggioreranno anche sulle altre regioni ioniche con venti moderati e precipitazioni intense. In questa prima fase, clima leggermente migliore soltanto sulle zone adriatiche più al riparo dalla perturbazione.

Il maltempo proseguirà anche venerdì con piogge e fenomeni che si concentreranno sulle regioni tirreniche. Instabile anche durante il fine settimana perché nessuna area di alta pressione si farà strada sul Mediterraneo lasciando il campo a meteo incerto con piogge sparse, nevicate in montagna ma anche lunghe pause asciutte con il sole che potrà fare capolino.

Ecco la neve in pianura

Come dicono gli esperti e le ultimissime elaborazioni dei Centri di calcolo, sarà lunedì 29 novembre la data da segnare in rosso sul calendario con la neve che potrà spingersi fino in pianura a Milano, sul piacentino e basso Piemonte a causa di una discesa di aria polare in ingresso dalla Valle del Rodano ma anche da est, dalla "Porta della Bora". Il doppio attacco freddo farà si che si possano creare le condizioni perfette per vedere i fiocchi bianchi anche nelle grandi città settentrionali.

Cosa accadrà a Milano

Ma come si creeranno le condizioni per una nevicata anche su una città come Milano che risente dell'isola di calore urbano? Perché un " campo di alta pressione che si spingerà fino alle latitudini della bassa Groenlandia farà da scivolo a correnti decisamente più fredde di matrice artico-marittima sull'Europa centrale ", afferma Federico Brescia, meteorologo di 3BMeteo a MilanoToday. Prima del grande freddo, comunque, Milano farà i conti con la pioggia da oggi al fine settimana con l'unica pausa soleggiata prevista per mercoledì mentre il fine settimana sarà incerto e instabile fino al clou di lunedì prossimo.

Attenzione: la neve in pianura è uno dei fenomeni più complicato da prevedere anche a poche ore dall'evento. È per questo motivo che saranno necessari ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.