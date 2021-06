"Solo in condizioni disperate". Lo studio che frena sul mix di vaccini

In Italia è stato posto ultimamente al centro del dibattito scientifico il tema del mix di vaccini o " vaccinazione eterologa ", ossia iniettare alle persone, al momento dei richiami vaccinali anti-Covid, un farmaco diverso da quello inoculato con la prima dose. Tale cocktail di medicinali è stato proposto dagli esperti e dai vertici ministeriali della Salute quale soluzione ottimale per immunizzare i cittadini con meno di 60 anni di età che hanno ricevuto, come prima dose di vaccino, il prodotto AstraZeneca; questi soggetti, in base all'ultima circolare del ministero che constata gli effetti collaterali di AstraZeneca sui meno anziani, riceveranno infatti, nel giorno del richiamo, l'iniezione di un diverso preparato anti-Covid: Pfizer o Moderna. Da Israele, però, ossia da uno dei Paesi più rapidi a immunizzare la popolazione contro il coronavirus, è giuntà però in questi giorni una vera e propria stroncatura circa tale mix vaccinale.

A esprimere scetticismo e preoccupazione verso le scelte di alcuni governi di promuovere tale sperimentazione è stato Arnon Shahar, responsabile della campagna vaccinale in corso nello Stato ebraico, che, in un'intervista di ieri al Quotidiano Nazionale, ha esortato a mantenersi cauti e a non agire con avventatezza in ambito medico.

In primo luogo, ha evidenziato l'esperto israeliano, la decisione di mescolare i preparati anti-Covid non sarebbe ad oggi supportata da adeguate pubblicazioni scientifiche, a dimostrazione del fatto che il tema-coronavirus e quello dei vaccini sono in continua evoluzione, con novità che emergono quotidianamente sull'attuale pandemia; di conseguenza, non è possibile sviluppare ancora conoscenze consolidate, visto che i dati (mutazioni del Covid, effetti collaterali dei vaccini, durata dell'immunità post-iniezione) si aggiornano di ora in ora.

Di conseguenza, Shahar ha raccomandato alle autorità dei vari Paesi di non fare esperimenti e " scommesse rischiose " sulla pelle delle persone e di ricorrere quindi solo in casi eccezionali alla ancora nebulosa vaccinazione eterologa: " Mixare i vaccini è una scelta che al momento andrebbe presa solo in condizioni disperate. Sarebbe ragionevole solo se ci fosse un'impennata di casi, non ci fossero abbastanza dosi per proteggere i cittadini e non ci fosse altra scelta. Non ci sono studi sufficienti sulla cosiddetta 'eterovaccinazionè. Per ora è meglio eseguire il richiamo con lo stesso siero ".

A detta del luminare israeliano, sarebbero appunto troppo scarsi, per ricavare postulati scientifici universali, i casi al mondo di persone immunizzate con farmaci anti-Covid differenti tra prima e seconda dose: " In Israele abbiamo avuto poche persone che sono arrivate dall'Inghilterra o anche dall'Italia e che avevano già ricevuto una prima dose di Moderna o AstraZeneca. Il richiamo è stato eseguito con Pfizer, l'unico siero che usiamo qui - aggiunge - non abbiamo visto effetti collaterali. Ci sono alcuni studi, secondo cui mixare i vaccini potrebbe causare una risposta immunitaria più efficace. Ma non sono definitivi. Finché la situazione non sarà chiara, è meglio continuare a iniettare sempre lo stesso siero ".