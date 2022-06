"In Italia farò di tutto". Così i jihadisti del gruppo Gabar erano pronti a colpire

" A breve uscirò, vedrai cosa facciamo là fuori ". Anche dal carcere, il "maestro" prometteva sangue e vendette in nome di Allah. Nadeem Raan, uno dei pakistani fondamentalisti arrestati dalla Digos di Genova nell'operazione contro la cellula jihadista Gabar, incoraggiava i suoi complici anche dalla prigione. Durante la detenzione in Francia, l'uomo riusciva a disporre di uno smartphone con cui attivava pure videochiamate con i suoi uomini. Da dietro le sbarre, li istruiva e li rassicurava, con un'attenzione particolare proprio all'Italia. Nel nostro Paese, infatti, la cellula islamista avrebbe dovuto radicarsi e diffondersi " per rendere di nuovo grande il nome di Gabar ".

Dalle numerose conversazioni avvenute tra Nadeem Raan e Yaseen Tahir, considerato dagli investigatori il capo della cellula italiana, gli investigatori hanno ricostruito le trame che i fondamentalisti stavano tessendo anche sul territorio nazionale, seguendo una sorta organizzazione gerarchica. Nadeem, ricorda infatti il gip Silvia Carpanini nell'ordinanza di custodia cautelare firmata per 14 fondamentalisti, era " capo del gruppo Gabar, promotore delle iniziative e della sua diffusione anche in Italia, dove, tornato libero, intende dare sostegno a Tahir ".

" Appena esco mi farò sentire a Parigi. Sono un uomo coraggioso nei momenti difficili e ora che sono usciti i miei fratelli e a breve uscirò io… Vedrai cosa facciamo là fuori ", assicurava "Peer il maestro" (così veniva soprannominato Nadeem) dalla Francia. Al contempo, nelle conversazioni ascoltate dagli inquirenti, Tahir lo invitava a essere prudente, non solo al telefono. Più volte il referente italiano sottolinea la differenza tra il sistema penale francese e quello nel nostro Paese, ritenuto più rigido. " Se tu picchi una persona con un bastone qui in Italia ti arrestano e ti condannano per almeno 10 anni ", dice Tahir. Poi avverte il capo: " Qui in Italia non puoi creare un gruppo come in altri posti e non puoi fare quello che vuoi, qui se ti scoprono sei fottuto ". Al contempo, però, non intende rinunciare al progetto fondamentalista. " Avremo un gruppo Gabar qui in Italia e uno in Spagna a Barcellona " e " poi troviamo una nostra tana ", afferma.