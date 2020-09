L'Italia nella lista nera: quarantena in Norvegia

L'Italia finisce nella lista rossa delle nazioni tenute sotto particolare controllo dalla Norvegia, che consiglia ai propri cittadini di non effettuare viaggi verso il Belpaese a meno che non si tratti di situazioni di eccezionale necessità.

La recente impennata di casi di positività al Coronavirus registrata nella Penisola (1397 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, a fronte comunque di ben oltre 92mila tamponi effettuati) ha spinto il paese scandinavo a tirare su le barricate. La comunicazione delle variazioni relative agli spostamenti internazionali è stata effettuata tramite un comunicato firmato dal ministro degli esteri di Oslo Ine Marie Eriksen Søreide: chi arriverà dall'Italia, a partire dal prossimo sabato 5 settembre, avrà l'obbligo di rispettare una quarantena di dieci giorni.

Dopo la settimanale valutazione sullo stato di emergenza sanitaria effettuato dall'Istituto norvegese di Sanità pubblica, spiega il comunicato, il governo dello stato scandinavo ha deciso di sconsigliare ogni spostamento ritenuto non essenziale verso alcuni paesi, per la precisione Italia, San Marino, Stato del Vaticano e Slovenia. Paesi il cui stato di valutazione, sempre facendo riferimento all'emergenza sanitaria in corso, passa da giallo a rosso "sulla mappa dello stato della quarantena all'arrivo in Norvegia dall'Europa" .

Chiunque si trovi nella necessità di effettuare dei viaggi verso queste nazioni, sarà quindi costretto, dopo il suo rientro in territorio norvegese, ad affrontare un periodo di dieci giorni di quarantena così da scongiurare il rischio di eventuali contagi da Sars Cov-2.

Il rigido controllo dello stato scandinavo non si limita ai sopra menzionati paesi già inseriti nel gruppo "rosso", dato che il ministero degli Esteri ha sconsigliato ai propri cittadini di effettuare spostamenti anche verso altre nazioni o zone che fanno comunque parte dell'area Schengen, come spiegato da AdnKronos. Si tratta, per la precisione, di Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito, oltre ad alcune regioni della Svezia e della Danimarca.

Per quanto riguarda i viaggiatori provenienti dall'Italia, non è solo la Norvegia ad aver previsto misure eccezionali di controllo e prevenzione all'ingresso entro i propri confini. Dallo scorso 31 di agosto, infatti, anche l'Estonia ha scelto di sottoporre a quarantena chiunque giunga dal nostro Paese, come comunicato sul sito dell'ambasciata italiana a Tallin.