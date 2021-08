La poliziotta licenziata: "Ora Jacobs combatta per me..."

Continua la battaglia della poliziotta di Peschiera del Garda, che nel 2019 era stata sospesa a causa di un tatuaggio su un polso, tra l’altro rimosso prima di entrare in servizio. Arianna Virgolino, questo il nome dell’agente, ha fatto adesso un appello a Marcell Jacobs, l'atleta olimpico delle Fiamme Oro che incontrerà il premier Mario Draghi. La madre del campione che ha conquistato ben due medaglie d’oro alle olimpiadi di Tokyo si è detta certa che il figlio si renderà disponibile.

La poliziotta si appella a Jacobs

Della Virgolino avevamo già parlato in passato, raccontando la sua storia surreale legata a quel tatoo sul polso che si era fatta togliere proprio per poter diventare poliziotta, visto che in base alla legge non è consentito l’ingresso nelle forze di polizia a chi ha tatuaggi visibili con la divisa estiva. Da caso giornalistico è diventato poi legale con varie sentenze e ricorsi uno dopo l’altro. E ora l’appello di aiuto lanciato al pluripremiato Jacobs, che sul suo muscoloso corpo ha diversi tatuaggi ben visibili. Da lì la richiesta all’atleta delle Fiamme Gialle di aiutarla: “Visto che andrai da Draghi, buttagli lì la storia dei tuoi sei colleghi poliziotti, tra cui la sottoscritta, esclusi dalla polizia per un tatuaggio inesistente e che per la divisa avrebbero fatto di tutto” . Gli altri colleghi sono quattro donne e un uomo, un commissario.

Viviana Mancini, la mamma di Jacobs, è certa che il figlio abbraccerà la causa della poliziotta. La donna ha spiegato al Corriere del Veneto: “Ero molto contraria ai tatuaggi perché è una cosa che resta per sempre ma la natura dell'uomo è di cambiare. A un certo punto, però, un figlio raggiunge la maggiore età e deve fare le sue scelte. Non credo che avere tatuaggi infici la credibilità. Marcell per sua natura è sempre disponibile a risolvere i problemi, ad aiutare gli altri” . Arianna tra l’altro quel tatuaggio all’interno del polso l’aveva fatto a 18 anni, prima di vincere il concorso. E l’aveva poi rimosso. Ma quando si è presentata alla visita medica è stata dichiarata non idonea per via della cicatrice ancora visibile.

Il ricorso al Tar