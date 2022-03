Jet militare precipita nel lecchese: colonna di fumo sul Legnone

Un jet militare è precipitato stamani, mercoledì 16 marzo, sul Monte Legnone, la vetta più alta dell'intera provincia di Lecco coi suoi 2600 metri di quota. Il boato dello schianto, avvenuto poco prima di mezzogiorno, è stato udito anche a grande distanza.

Secondo quanto riferito dai numerosi testimoni, il velivolo si sarebbe incendiato quando ancora si trovava in volo. Il jet, trasformatosi in una vera e propria palla di fuoco, ha solcato il cielo al di sopra dell'abitato di Pagnona, prima di precipitare sulla vetta del Monte Legnone. Dal versante sopra Colico, qualcuno ha riferito di avere notato altri due caccia militari volare a bassa quota.

Una densa coltre di nube nera si è alzata poco dopo il boato dal Legnone, ed è risultata visibile anche a grande distanza.Stando a quanto riportato dalla stampa locale, i due uomini a bordo del mezzo sarebbero riusciti a paracadutarsi e a salvare le proprie vite poco prima dello schianto.

Dalla centrale operativa di Areu sono immediatamente partiti dei mezzi di soccorso della Croce rossa di Premana. Fanno parte delle operazioni di salvataggio dei due piloti anche due elicotteri, partiti rispettivamente da Como e Milano: il primo sarebbe atterrato a Dervio, mentre il secondo sta tuttora perlustrando la zona. Anche Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono all'opera con un'unità di comando avanzato, tre mezzi fuoristrada carro Saf (Speleo alpino fluviale) e un'autobotte. Risultano allertati anche il comando provinciale di Sondrio e le forze dell'ordine.

L'aereo coinvolto

Il jet militare, un Alenia Aermacchi T-346A, con registrazione MM 55218 dell’aeronautica militare italiana, dovrebbe essere decollato stamani dalla base di Venegono, in provincia di Varese. Si tratterebbe di un mezzo biposto, in genere utilizzato per scopi di addestramento.