Jill Biden prepara i ravioli a Napoli

Non capita tutti i giorni vedere la first lady degli Stati Uniti impegnata nella preparazione dei ravioli. Nel suo viaggio in Italia, per seguire il marito impegnato nel G20, Jill Biden nella tarda mattina di lunedì 1° novembre ha visitato la scuola dei figli del personale della Naval Support Activity Naples, base della Marina militare statunitense a Gricignano di Aversa. Joe Biden l'aveva già visitata alcuni anni fa, quando era vicepresidente di Obama.

La first lady ha indossato grembiule e cappello da cuoco e, molto divertita, ha partecipato ad una lezione pratica di cucina incentrata sulla produzione della pasta italiana. Nello specifico ha preparato dei ravioli. In seguito ha avuto un incontro con gli studenti e le famiglie dei militari nella base a stelle e strisce.

Di origini italiane (i nonni erano siciliani, il cui cognome Giacoppa era stato anglicizzato in Jacobs) la signora Biden ha raccontato ai ragazzi che sua nonna che "preparava le tagliatelle e le appendeva seccare in cucina". Sollecitata da un'allieva, che le ha chiesto aiuto per fare i ravioli, Jill si è messa subito all'opera con impegno e dedizione. Mentre aiutava la stidentessa a ritagliare la pasta, Jill si è informata sul ripieno ai quattro formaggi, chiedendo se vi fossero anche delle spezie. Ed è tornata sui ricordi della giovinezza: "Facevamo sempre la pasta in casa per cena".

La first lady è parsa a proprio agio fra gli studenti del corso di cucina. Nel successivo incontro con le famiglie dei militari ha raccontano l'esperienza della nipotina Natalie, cui mancava tanto il padre Beau, quando era di servizio come militare in Iraq. Beau è morto nel 2015 per un tumore. Un grandissimo dolore, ancora vivo, per tutta la famiglia Biden.