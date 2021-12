Joe Biden si rassegna: "Popolarità a picco? La gente capirà"

Per risalire la china e riconquistare la fiducia degli americani, Joe Biden ha optato per una una mossa strategica. Molto più politica di quel che si possa credere. Ieri sera il Presidente degli Stati Uniti è apparso infatti in uno dei programmi televisivi più popolari d'America: il Tonight Show del comico Jimmy Fallon. Era la prima volta che il leader democratico partecipava alla suddetta trasmissione in qualità di inquilino della Casa Bianca. L'occasione era dunque ghiottissima per puntare sull'effetto simpatia garantito dal contesto e per provare a rialzare l'asticella dei consensi. A poco più di un anno dalla sua elezione alla guida degli Usa, infatti, Biden ha accusato il colpo di un drastico calo nel proprio indice di gradimento.

Il tema, peraltro, è emerso anche ieri nel colloquio serale con Jimmy fallon, al quale il presidente americano ha preso parte in collegamento. Rispondendo al conduttore, che gli chiedeveva se controllasse i sondaggi, Biden ha scherzato: " Non lo faccio più. Lo facevo quando mi davano attorno al 60%. Ora sono al 40%, non ci faccio più caso ". " Apprezzo la sincerità ", ha ironizzato il presentatore dello show. Poi, facendosi più serio, il presidente Usa ha osservato: " Sono fiducioso che la gente capirà... Non deluderò mai il Paese ". A pesare sui gradimenti a picco degli americani nei confronti del capo della Casa Bianca ci sono soprattutto la situazione economica e l'aumento del tasso di inflazione, ma anche i salari e la disoccupazione.

Problematiche rispetto alle quali Biden ha cercato di gettare acqua sul fuoco, puntando a sfruttare lo show televisivo per trasmettere fiducia e addossando le responsabilità alla cattiva informazione. " La gente è impaurita, preoccupata. Gli vengono raccontate molte cose inaccurate. Non su di me, ma sulla loro situazione. Gli viene detto che sta arrivando l'Armageddon. Ma la verità è che l'economia sta crescendo come non mai da 60 anni e la disoccupazione è al 4,2% ", ha dichiarato il presidente americano.

Al Tonight Show, il successore di Donald Trump si è anche espresso anche sull'emergenza Covid, altra tematica scottante che ha contribuito ad alimentare i giudizi critici sulla gestione Biden. " Il modo per evitare il virus è fare due vaccinazioni e poi il richiamo. È disponibile, abbiamo l'antidoto e farà enormemente la differenza ", ha rassicurato il presidente, che nel corso dell'intervista ha parlato pure della propria vita alla Casa Bianca: " Lì dentro hai la netta sensazione che non sia la tua casa, ma la casa della gente con tante persone che vi lavorano. C'è chi rimette a posto le stanze, chi piega i nostri vestiti, e i cuochi al secondo piano. Ma la colazione ce la prepariamo da soli ".

Joe Biden è stato il secondo presidente Usa a prendere Tonight Show di Fallon. Prima di lui lo aveva fatto anche Barack Obama, nel 2009. Il leader democratico già nel 2016 - quando era vicepresidente - sfruttò la vetrina pop di Jimmy Fallon: in quell'occasione mangiò in diretta un cono gelato con il comico conduttore.