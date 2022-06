"Johnny Depp vuole rinunciare ai milioni che gli deve Amber Heard": parlano gli avvocati

Johnny Depp potrebbe non richiedere il risarcimento di otto milioni di dollari che gli deve la sua ex moglie Amber Heard dopo la sentenza finale che ha decretato la vincita dell'ex pirata dei Caraibi. A lanciare questa indiscrezione sono stati gli stessi legali della star di Hollywood, Camille Vasquez e Benjamin Chew.

I due avvocati, ospiti del popolarissimo programma americano "Good Morning America", hanno spiegato come il divo del cinema e loro assistito potrebbe rinunciare al faraonico risarcimento. I due, sempre rispettando il segreto professionale che c'è fra avvocato e assistito, hanno fatto trapelare che a Johnny Depp sembra essere bastata una vittoria morale contro Heard. "Johnny - hanno detto durante il programma - si sente come se gli fosse stato tolto il peso del mondo da sopra le spalle, non sorrideva così da sei anni".

Dopo le diffamazioni, subite dal Amber Heard - che l'aveva accusato più volte di violenza domestica, molestie e molto altro - Johnny ha perso tutto, è stato cacciato dal set di "Animali Fantastici e dove trovali" e nessuno ha più voluto fare affari con lui.

Termina l'odissea di Depp

Adesso, dopo l'intricata vicenda giudiziaria, si pensa già a un ritorno del divo sul maxischermo. Negli studi cinematografici di Los Angeles - secondo le prime indiscrezioni - c'è chi lo vorebbe ancora una volta nei panni del capitan Jack Sparrow, in un ipotetico, ultimo, film dei Pirati dei Caraibi. Sulla questione però si è già espresso Depp. Durante il processo l'attore aveva dichiarato che non sarebbe tornato nei panni del pirata più amato al mondo "nemmeno per 300 milioni di dollari" per via del modo in cui è mandato via. I fan dell'attore sperano in un suo ritorno nel mondo del cinema il prima possibile.

Il divo sbarca anche su TikTok

Pochi giorni dopo il verdetto finale, Johnny Depp ha creato un profilo sul social del momento, TikTok, dove ha postato un video. Il suo account ha raggiunto oltre 13 milioni di follower in pochi giorni e il suo unico video postato, oltre 35 milioni di view. Nel video, Johnny sfreccia con la sua auto fuori dal tribunale, dove ad attenderlo ci sono migliaia di fan, muniti di cartelli e magliette con la faccia del loro idolo, poi la star suona una chitarra, altra sua grande passione dopo il cinema.