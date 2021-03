Ora è ufficiale: Kabobo ha avuto lo sconto di pena. Quanto deve scontare

Ridotta di quattro anni la pena inflitta ad Adam Kabobo, il 31enne di origini ghanesi che nel maggio del 2013 uccise a picconate tre persone, attentando alla vita di altre due, nel quartiere Niguarda di Milano. La condanna a 28 anni di carcere si riduce così a 24, in virtù della semiautomatica aritmetica dell'esecuzione delle pene. "Non è una novità, me lo aspettavo. Ero deluso prima e lo sono anche adesso", dice alla nostra redazione Andrea Masini, figlio di Ermanno Masini, il pensionato 64enne vittima della furia del ghanese.

Pena ridotta di 4 anni

Il 31 marzo del 2016, Kabobo fun condannato per i tre omicidi commessi a 20 anni di reclusione più 3 da trascorrere in ospedale psichiatrico giudiziario dopo l'espiazione della pena. I giudici della Cassazione ritennero che, al momento dei fatti, la capacità d'intendere del ghanese " fosse grandemente scemata ma non totalmente assente ", mentre " la capacità di volere era sufficientemente conservata ". Il 12 gennaio del 2014 incassò anche la condanna per i due tentativi di omicidio a 8 anni di reclusione.

Il 4 dicembre del 2020 la Cassazione ha deciso di annullare con rinvio l’ordinanza con cui nel novembre del 2019 il gip di Milano aveva riconosciuto la continuazione tra i reati considerati nelle due sentenze di condanna: 42 anni di reclusione, successivamente ridotti a 28 per la scelta del rito abbreviato da parte dei legali di Kabobo. "Gli aumenti di pena sono stati determinati in 8 anni di reclusione per ciascuno dei due residui omicidi volontari - scriveva la Cassazione a margine della motivazioni di sentenza - in 1 anno di reclusione per ciascuno dei tre delitti di rapina aggravata, in 6 anni di reclusione per il delitto di tentato omicidio e in 1 anno di reclusione per l’ulteriore delitto di tentato omicidio". Gli ermellini avevano contestato l'ordinanza del gip che aveva, a dir loro, "violato la disposizione che vincola il giudice dell’esecuzione nella determinazione della pena base e degli aumenti di pena per i reati cosiddetti satellite, avendoli commisurati in misura superiore a quella applicata nel giudizio di cognizione".

Il calcolo aritmetico dello sconto di pena

Stando a quanto riferisce il Corriere della sera, ieri, il gip Alessandra Di Fazio, vincolata dalla Cassazione, è partita dai 15 anni e 4 mesi di pena-base, aggiungendo gli incontroversi 7 anni a testa per gli altri due delitti, e 10 mesi e 20 giorni per ciascuna delle tre rapine. A questi 32 anni ha aggiunto, per i due tentati omicidi, il massimo aumento possibile di pena continuata alla luce della sentenza di merito, 2 anni in più a testa. E dai 36 totali ha detratto il terzo di riduzione prevista per la scelta del rito abbreviato. In totale, Kabobo incassa 24 anni. Il ghanese, recluso in regime di 41 bis nel carcere di Opera, di anni ne ha già scontati quasi 10 (8 più 2 maturati con i 45 giorni di liberazione anticipata ogni 6 mesi). Ora, l'ulteriore sconto ridurrà il termine di permanenza in carcere.

"Sono deluso ma non mi aspettavo nulla di nuovo", dice Andrea Masini. "Purtroppo non sarà né l'ultimo né il primo. Probabilmente riceverà altri sconti. - continua - Tra uno sconto e l'altro, alla fine, farà al massimo 12 anni di galera. Provo solo una grande amarezza. Ero deluso prima e lo sono anche adesso".