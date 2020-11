La provocazione del dj Klaus Davi

Klaus Davi, il massmediologo delle polemiche che è tornato al centro delle cronache per il nuovo spot sul suo libro in uscita nei prossimi giorni. Nel promo, realizzato in collaborazione con il giovane film-maker Giacomo Arrigoni, Klaus Davi è un dj che fa ballare i giovani esponenti della ndrangheta calabrese e delle organizzazioni criminali del Paese. Il video, finora disponibile solo sui canali web, nelle prossime settimane dovrebbe essere rilasciato anche per la trasmissione televisiva.

La scelta di Klaus Davi è stata molto forte, il suo obiettivo era quello di colpire l'opinione pubblica con immagini forti di denuncia. Ed ecco l'idea del massmediologo. Vincenzino Zappia, sicario della mala calabrese, Walter Schiavione, figlio di Sandokan e importante esponente della camorra napoletana, Settimio Mineo, considerato l'erede di Totò Riina. Franco Benestare, Francesco Pesce, Leonardo Greco, Giovanni Tegano e tanti altri sono i protagonisti della clip di Klaus Davi, realizzata con tecnologia digitale. Ballano, si dimenano, ancheggiano e si muovono al ritmo della dance e della techno music suonata da Klaus Davi in qualità di Dj.

Un'immagine totalmente inedita per questi personaggi, realizzata utilizzando i frame delle riprese effettuate all'esterno dei tribunali italiani, rileggendo in chiave satirica quello che è un vero e proprio rito, ossia l'uscita dei mammasantissima dalle questure una volta confermato il fermo, prima di essere trasferiti nelle case penitenziarie. Per loro, in quei momenti, non mancano mai gli applausi e i cori di incitamento da parte delle famiglie e degli altri affiliati.