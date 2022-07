"Con me fino alla morte". Arrestato il fidanzato di Kristina morta nel 2019

Sembrava destinato a diventare l'ennesimo cold case italiano. E invece, ieri pomeriggio, è stato arrestato il presunto assassino di Kristina Gallo, la trentenne trovata senza vita in casa nel marzo del 2019. Le circostanze sospette del decesso avevano indotto i familiari della vittima a contestare l'ipotesi della morte per " probabili cause naturali " fino ad ottenere la riapertura delle indagini. Gli elementi raccolti dagli investigatori proverebbero l'esistenza di una " relazione burrascosa " tra la ragazza e l'ex compagno (oggi 44enne). " Ti porto con me fino alla morte ", scriveva l'indagato in un sms inviato alla donna nei mesi antecedenti al delitto.

I fatti

Kristina Gallo, 30 anni, fu ritrovata senza vita nel suo appartamento di via Andrea Faenza, a Bologna, il 25 marzo del 2019. Dai primi accertamenti cadaverici sembrava che la donna fosse morta per " probabili " cause naturali, circostanza che aveva indotto il giudice incaricato delle indagini preliminari a chiedere l'archiviazione del fascicolo per omicidio volontario. Una ipotesi a cui non avevano creduto i familiari della vittima ritenendo sospette le circostanze in cui era stato rinvenuto il cadavere (col corpo disteso a metà sotto il letto e con alcune tracce di dna maschile sotto le unghie). Così i genitori di Kristina, tramite l'avvocato Cesarina Mitaritonna, avevano fatto opposizione alla richiesta del giudice. Nel 2021 il gip Domenico Panza aveva ordinato la riapetura del caso e nuovi accertamenti cadaverici.

"Morte per strangolamento"

Gli esami autoptici hanno evidenziato che, in realtà, la 30enne sarebbe morta per " cause violente ", verosimilmente per " asfissia meccanica " da strangolamento. Inoltre, sul cadavere c'erano segni di graffi ed escoriazioni compatibili con il contesto di una circostanza delittuosa. Una scena che è stata ricostruita in 3d da Ris consentendo di collocare il presunto assassino sul luogo del delitto. Il 44enne arrestato ieri, che era finito sin da subito nel registro degli indagati, si è sempre professato estraneo ai fatti. Ma sarebbe stato tradito dal una lunga serie di messaggi dal tono intimidatorio inviati alla vittima quando era ancora in vita.

Gli sms: "Un giorno ti apro la testa"