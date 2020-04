La quarantena degli immigrati: pagano pure gli sciamani anti-virus

Per fronteggiare l'emergenza causata dal nuovo coronavirus, i centri di accoglienza per migranti del Bergamasco rimangono aperti 24 ore su 24, con turni raddoppiati per prendersi cura di più persone possibili.

" Abbiamo retto bene, anche se nell’ultima settimana qualche tensione c’è stata — ha spiegato al Corriere della Sera, don Roberto Trussardi, direttore della Caritas che recupera beni di prima neccessità per il Galgario, centro di accoglienza bergamasco— Non è facile tenere queste persone in un luogo chiuso tutto il giorno ". I volontati del Galgario forniscono i pasti ai migranti rimasti sulla strada nonostante il lockdown. Ma non si tratta solo di cibo e beni di prima necessità: " Ci siamo resi conto che fumavano i mozziconi raccolti per strada - spiega don Roberto- allora abbiamo deciso di destinare una piccola somma al pacchetto del weekend" .

La quarantena dei migranti prosegue anche al Patronato San Vicenzo di Bergamo che, secondo quanto riporta Corriere, ospita 250 persone, provenienti da diversi Paesi. Dal 2012, a coordinarlo c'è Antonio Semperboni, che al quotidiano ha raccontato del contagio e della successiva guarigione del parroco, don Davide Rota. Quando stava male " i ragazzi hanno organizzato una colletta per uno sciamano che lo aiutasse a guarire dall'Africa. Quando don Davide è stato dimesso dall' ospedale i promotori mi hanno mandato un messaggio per dire che il merito era stato della guida spirituale" . Dopo la guarigione di don Davide è stata organizzata una raccolta fondi per l'ospedale di Bergamo. Al Patronato San Vincenzo il 70% degli ospiti ha un titolo, mentre il 30% è in attesa, nella speranza di ottenerlo: " Dopo i due anni canonici dell'accoglienza, nelle strutture pagate dallo Stato si presuppone che i migranti abbiano conseguito una maturità che consenta loro di trovare il lavoro, la casa e di farsi una famiglia - spiega Semperboni- Però non è quasi mai così. Ci sono ostacoli burocratici e culturali. Servirebbe formazione, formazione e ancora formazione" .