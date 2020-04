L'accusa del virologo Crisanti: "Errori di Ricciardi e dell'Oms: perso un mese su asintomatici

L'epidemia potrebbe continuare ad alimentarsi se gli asintomatici non vengono tracciati e isolati nella popolazione generale: questo l'avvertimento lanciato da Andrea Crisanti, alla luce della " percentuale spaventosa " trovata a Vo' (quasi il 50% degli infetti). Il virologo non ha utilizzato mezzi termini per parlare di quello che giudica un " atteggiamento irresponsabile " da parte dell'Oms, che continua a dire che la trasmissione avviene da soggetti sintomatici: eppure 30 giorni fa tramite la Regione Veneto questi dati sono stati trasmessi, ma per Walter Ricciardi - consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza - non potevano essere presi in considerazione " senza una pubblicazione scientifica ". L'articolo adesso è pronto e si attende la revisione " di una delle più prestigiose riviste del mondo ". Non è mancato un monito nei confronti di Roma: " Hanno perso tempo prezioso, non è così che si affronta un'epidemia ".

Il direttore della Microbiologia dell'Università di Padova non ha voluto attaccare l'operato del governo. Il suo dito è infatti puntato contro l'Oms: " I cinesi hanno mentito al mondo e non hanno comunicato il tema fondamentale della trasmissione del virus da soggetti asintomatici. Ma l'Oms, che è andata in Cina a fare ispezioni con una task force, che controlli ha fatto? ".

I test sierologici rapidi

Nell'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano è stato toccato anche il tema dei prossimi passi da fare: a suo giudizio bisogna intervenire rapidamente, circoscrivendo i focolai e identificando tutti i positivi. Un altro step sarebbe quello di tornare a campionare, per vedere se è sfuggito qualcuno a distanza di qualche tempo: " È chiaro che non si può fare su un' intera città, ma una città non è mai completamente infetta, ci sono anche lì dei cluster, delle piccole Vo' ". Il modello può dunque essere applicato " al raggruppamento urbano, al quartiere, al gruppo di case ". Ma bisogna andare a fare indagini e sorveglianza attiva ed è proprio ciò " che l'Italia non è stata ancora in grado di fare ". Se il nostro Paese fosse stato preparato, con la capacità di fare 100mila tamponi al giorno, " l'avremmo stroncata questa epidemia ".