Le stelle a San Lorenzo? C'è un problema: ecco quale

Gli appassionati delle stelle cadenti, come ogni anno, aspettano l'arrivo della notte di San Lorenzo, il 10 agosto, per poter alzare gli occhi al cielo e osservare il suggestivo sciame di meteoriti che dopo il contatto con l'atmosfera terrestre si disintegrano dando origine al noto fenomeno. In questo 2022, però, ci sarà una piccola beffa: la Luna piena che raggiungerà il clou della sua luminosità nei prossimi giorni non consentirà una visione ottimale.

Quando osservarle

La buona notizia c'è: lo sciame di Perseidi è molto attivo almeno per un mese, da metà luglio a metà agosto e non ristretto soltanto a pochi giorni. Inoltre, come spiegano gli esperti dell'Unione Astrofili Italiani, " il maggior numero di Perseidi dovrebbe essere osservabile dopo la mezzanotte, nelle ore prima dell’alba del 13 agosto ". La concomitanza con la Superluna, però, ne limiterà fortemente l'osservazione. Il consiglio degli esperti è di alzare gli occhi al cielo già durante queste notti perché è la prima settimana di agosto uno dei momenti più favorevoli.

Perché si chiamano "lacrime"

Il nome deriva dal martirio di San Lorenzo che venne arso sulla graticola nel 258 e da cui deriva il collegamento con lo sciame di meteoriti. Il picco, quest'anno, si raggiungerà intorno al 24 agosto, poi sarà più complicato osservare il fenomeno. Nei prossimi giorni si potranno " osservare mediamente fino a 100 meteore per ora, a patto di osservare nella seconda parte della notte. Idealmente, le osservazioni vanno condotte da un luogo buio, dal momento che la luce artificiale abbatte drasticamente il numero di meteore visibili ", ha spiegato l'astrofisico e divulgatore scientifico Gianluca Masi a Virtualtelescope. Non saranno necessari né telescopi e nemmeno altri dispositivi, a occhio nudo di potrà scorgere perfettamente il suggestivo fenomeno.

La storia delle Perseidi