L'aereo ipocrita di Ursula, la benzina e Salvini: quindi, oggi...

- Salvini riunisce i suoi, mette Giorgetti di fronte al Federale e detta la linea alla Lega: per ora, comando io. Ma certo se due anni fa ci avessero detto che qualcuno avrebbe tentato un mezzo ammutinamento contro il Capitano lo avremmo preso per scemo. E invece…

- De Benedetti dice che se il Cav salisse al Colle lui consegnerebbe il passaporto. Domanda, cattivella: e se invece scegliesse di usarlo per trasferirsi altrove?

- è il 4 novembre, festa delle forze armate. Come al solito, la gran parte dei giornali se ne infischia o ne parla poco. Sarebbe il caso di garantire maggior considerazione verso chi, vi piaccia o meno, è deputato a difendere la nostra sicurezza

- la benzina vola oltre i due euro. Di questo passo dovranno autorizzare i monopattini elettrici ad entrare in autostrada

- l’Ue fa una campagna per definire “il velo islamico” un simbolo di “libertà”. E le signore afghane ringraziano

- Ursula von Der Leyen sarebbe andata alla Cop26, cioè al summit per parlare del clima, con un jet privato. Ovvero col mezzo di trasporto più inquinante del mondo, benché pare fosse a biocarburante. Non proprio un gran colpo di genio, anche solo come immagine. Ma la cosa non sorprende: se così fosse, Ursula sarebbe solo l’ultima di un lungo elenco di ipocriti ambientalisti