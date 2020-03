L'allarme dei medici di Codogno: "Abbandonati con mascherine vecchie"

I medici di Codogno si sentono abbandonati. Il dottor Alberto Gandolfi ha lo studio nella zona rossa: " Ho provato la febbre, non ce l'ho. Domani ricomincio con le visite ". Dopo essere stato a contatto con alcuni malati di Coronavirus, si trova in isolamento dal 19 febbraio anche se il suo tampone è risultato negativo. Il medico di medicina generale ora riesce a interpretare le cartelle cliniche dei suoi pazienti e a darsi una spiegazione sull'impennata anomala dei casi di polmonite: " Ho visitato tanti pazienti con il febbrone ". Tutti erano convinti che la causa fosse da attribuire al freddo e alla mancanza di pioggia; le lastre poi hanno confermato " le broncopolmoniti e sono state curate con i soliti antibiotici ".

Ma ora il paese di circa 16mila abitanti è blindato, con i confini costantemente presidiati dai carabinieri: " I miei assistiti sono spaventati. Hanno paura e non sanno a chi rivolgersi ". In tutto ciò il 112 è sovraccaricato da telefonate e i sanitari arrivano solo se la febbre supera i 39 gradi e mezzo. Tuttavia la patologia c'è e continua a esserci: " Comincia a venire una febbriciattola, poi la tosse e i pazienti mi telefonano terrorizzati ". La prescrizione del dottor Gandolfi è quella di " non farsi travolgere dal panico, prendere la tachipirina, stare a casa e curarsi ".

Medici abbandonati

Nel frattempo scoppia l'ira da parte dei medici: " Siamo sbattuti in prima linea senza attrezzature. Non ci danno niente. In ospedale girano coperti da scafandri come astronauti, noi abbiamo due, tre mascherine a testa e indicazioni confuse. Ci dicono che quelle chirurgiche non servono e le deve mettere solo chi è ammalato, che il medico dovrebbe usare soltanto quelle con i filtri ". E loro intanto stanno indossando " vecchie mascherine che ci sono avanzate dall'epidemia di Sars ". E nessuno avrebbe chiamato loro per fornire " indicazioni su come affrontare l'ondata di contagio ". Dunque l'unica domanda posta è la seguente: " Ha avuto contatti con la Cina? ". Che tra l'altro è stata sollevata " dalla collega anestesista che ha fatto il tampone al paziente uno del pronto soccorso di Codogno, l'uomo di 38 anni, e meno male che le è venuto in mente di chiederglielo ".