L'allarme di Ieo: "I sanitari rischiano uno tsunami da stress post traumatico"

Dopo lo " tsunami che abbiamo subito " con l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di nuovo coronavirus, un'altra onda anomala rischia di abbattersi sul personale sanitario che combatte in prima linea. Si tratta del " disastro psicologico " vissuto dai camici bianchi costretti a guardare in faccia il virus. A lanciare l'allarme, parlando con AdnKronos Salute, è Gabriella Pravettoni, capo della Divisione di psicologia dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, che avverte: " Dobbiamo intervenire ora prima che sia troppo tardi ". E aggiunge: " Possiamo facilmente prevedere un imminente futuro con operatori sanitari con forte burn-out e che avranno a che fare con una devastante Sindrome post traumatica da stress ". È lo stesso disturbo che affligge i reduci di guerra.

Il monito della Prevattoni nasce da un'indagine condotta dai ricercatori dello Ieo e del Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'università degli Studi di Milano, che hanno distribuito 533 questionari ad altrettanti operatori sanitari impegnati negli ospedali lombardi in prima linea contro il Covid-19. " Dai balconi la gente li applaude come eroi, per i pazienti sono angeli con il camice, per i mass media sono guerrieri, in trincea a combattere per il bene di tutti- spiega- Ma una volta tolti i guanti, la tuta di protezione e la mascherina rimane solo una persona. Una persona che ha paura ".

Dai dati raccolti fino ad ora, è emerso che su oltre 270 operatori dai 26 ai 70 anni, " lo stress è elevatissimo: su una scala da 0 a 100, la risposta media del nostro campione è di 73 ". Ma a preoccupare, oltre allo stress è " il vissuto emotivo degli operatori. Il sentimento predominante e più forte è la paura, l'angoscia ", unita al senso di abbandono. " La paura è un'emozione primaria adattiva - sottolinea Pravettoni - È qualcosa che ci serve, perché ci segnala che siamo di fronte a un pericolo e ci spinge a reagire ". Ma quando la paura diventa eccessiva, " come registrato nel nostro campione di operatori sanitari ", sorge un problema: " I pensieri diventano negativi, lo stress aumenta, così come i comportamenti poco salutari e si instaura un circolo vizioso ". Ma i camici bianchi " non temono per sé, ma per gli altri ", dai malati alle persone care. Infatti, i dati relativi alla paura per la propria persona sono relativamente bassi (54 il punteggio in media), mentre quelli relativi alla paura per i propri pazienti raggiungono un punteggio di 75 su 100 e di 85 per i famigliari. Il che dimostra come la paura segua gli operatori sanitari in ogni aspetto della loro vita.

" Il fatto di preoccuparsi per gli altri più che per se stessi - sostiene la specialista - può portare a trascurare il proprio benessere fisico e psicologico, spingendosi al limite delle proprie risorse, fino al loro esaurimento. Ci sono operatori che dichiarano di lavorare 70 ore a settimana, a volte con un solo giorno di riposo. In questa situazione il rischio burn-out, la sindrome da stress lavorativo, è più che mai presente ".