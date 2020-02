L'allarme di un'infermiera: "Potrei essere contagiosa e infettare qualcuno"

" Il problema è che potrebbe trattarsi di un falso negativo. Io potrei essere contagiosa e infettare qualcuno ". Questo l'avvertimento lanciato da un'infermiera del nosocomio di Codogno, considerato il focolaio del Coronavirus che sta praticamente immobilizzando il Nord. La donna da giovedì è restata in casa poiché è stata in contatto con tre persone contagiate dal Covid-19: domenica si è sottoposta al tampone e se risulterà negativa dovrà tornare in corsia. Lei lavora in pronto soccorso e ha svelato dei particolari che lasciano a desiderare: " Un collega in servizio quel giorno (giovedì, ndr) ora è ricoverato tra gli infettivi a Piacenza. Almeno 4 persone passate tra le sue barelle solo quel giorno sono risultate contagiate. Un ragazzo era stato rimandato a casa perché sembrava avesse un’influenza. Poi è tornato perché era peggiorato ed era stato trovato positivo. Lo stesso giorno è arrivato un anziano e anche lui poi è risultato malato ".

Fino a giovedì però non era stata prefigurata l'emergenza, ma il giorno successivo hanno chiuso il pronto soccorso. Da quel momento la signora è a casa: " Non ho voluto vedere nessuno per non mettere in pericolo altre persone. Ieri (domenica, ndr), mi hanno chiamato per il tampone ".

Caos a Codogno

L'infermiera, nella confessione rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha praticamente fatto capire che stanno richiamando al lavoro gli operatori: " Ci avevano detto che avremmo dovuto rispettare i 14 giorni di incubazione come prevedono le direttive ministeriali per chi è stato a stretto contatto con i pazienti ". Ma evidentemente qualcosa potrebbe essere cambiato. L'attenzione resta alta, perché potrebbe esserci un falso negativo o un'incubazione più lunga. E sarebbe già capitato a un suo collega: " Il primo test fatto con il tampone era negativo, il secondo lo ha fatto perché aveva 40 di febbre ed è risultato positivo ". Perciò se dovesse verificarsi anche nel suo caso potrebbe essere " un veicolo di infezione " ma potrebbe scoprirlo " solo dopo aver lavorato in mezzo ai pazienti ".