"Non tutela la salute pubblica". Esposto contro la Lamorgese

Non c'è epidemia che tenga per i trafficanti di uomini. Finito il lockdown si è tornati alla vita di prima, sbarchi compresi. A Lampedusa, in particolare, pare che la situazione sia fuori controllo tanto che Rosario Costanza, segretario di Forza Italia Lampedusa e Angela Maraventano, commissario della Lega "Salvini premier", hanno presentato un esposto alla procura della Repubblica di Agrigento contro il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, contro le organizzazioni umanitarie e gli scafisti che organizzano gli sbarchi.

I due esponenti politici si dicono " sorpresi " che " ancora oggi, in piena emergenza Covid-19, si permetta che migliaia di migranti giungano sulla terraferma e vengano a contatto con cittadini e turisti senza che siano state prima accertate le loro condizioni sanitarie ed escludere possibilità di contagio tanto più che ancora oggi mancano i dispositivi necessari e obbligatori per contrastare la diffusione del contagio Covid ".

Le immagini del video girato sulla spiaggia dei conigli parlano chiaro: turismo e immigrazione si fondono, in antitesi, in un unico scenario. La spiaggia, tra le più esclusive d'Italia, cinta da una scogliera a picco sul mare cristallino, pochi bagnanti per il rispetto delle norme anti - contagio, e sulla destra una piccola imbarcazione e degli immigrati appena sbarcati (sembrerebbero circa venti). La cosa strana e che lascia stupiti anche i turisti che assistono alla scena, è che gli immigrati di origine africana parlano in italiano.