Lampedusa: situazione esplosiva mentre si attendono altri migranti

Lampedusa soffre. La situazione dentro l’hotspot è divenuta insostenibile. Nonostante oggi la nave San Marco della Marina militare abbia imbarcato 600 ospiti della struttura di contrada Imbriacola, la situazione rimane piuttosto critica con 1250 migranti. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, spera che il centro possa svuotarsi entro martedì ma, contestualmente, sorge un nuovo allarme: domenica notte le condizioni del mare torneranno ad essere favorevoli alla traversata del Mediterraneo centrale e questo favorirà l’arrivo di altri protagonisti dei viaggi della speranza. Un effetto a catena dal quale potrebbe risultare difficile uscire fuori in tempi celeri.

Il degrado dentro l'hotspot

La situazione è ormai degenerata sotto gli occhi di tutti, ma gli appelli provenienti da diverse parti non avranno l’effetto di fermare l’evoluzione del fenomeno che comprometterà l’intera stagione estiva. Luglio e agosto, si sa, sono i mesi in cui gli sbarchi raggiungono il picco e, stando alle premesse, non si preannuncia nulla di buono. Le condizioni dentro l’hotspot dell’Isola maggiore delle Pelagie sono adeguate ad ospitare solamente quasi 300 migranti e, in questi giorni in cui il numero è stato abbondantemente superato con quota prossima a 2mila, si è visto di tutto e di più: materassini per terra, spazzatura e sporcizia ovunque, gente ammassata in un contesto in cui il coronavirus è tornato nuovamente a diffondersi. Insomma un contesto sanitario ben al di fuori i limiti della decenza.

Il piano per le prossime ore e le polemiche dell'ex sindaco Totò Martello