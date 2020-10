L'analisi della curva dei decessi: "Potrebbe toccare la tripla cifra"

Da 14 a 39, fino a 41. I numeri legati ai decessi di pazienti malati di Covid-19 sono in continua crescita. Dai primi del mese, infatti, la curva ha iniziato una risalita sempre più rapida che, tra un paio di settimane potrebbe raggiungere anche i cento morti al giorno.

A rivelarlo alla Stampa è stato Patrizio Pezzotti, epidemiologo dell'Iss incaricato di stilare un rapporto mensile sulla mortalità da nuovo coronavirus. " Tra la comparsa dei sintomi e il decesso trascorrono mediamente due settimane - spiega l'esperto- perciò le oltre 40 vittime che contiamo oggi sono quelle che si sono ammalate quando avevamo poco più di 1600 contagi al giorno ". Adesso che i contagi sono quasi 6mila in 24 ore, " la curva dei decessi tra un paio di settimane è destinata a sfiorare le tre cifre ". Secondo i dati del bollettino pubblicato ieri dal Ministero della Salute, infatti, in un giorno si sono registrati 5.901 casi positivi e 41 decessi (solo lunedì erano 39 e domenica 26).

A questi numeri si affiancano quelli relativi ai ricoveri in terapia intensiva e nei reparti di medicina: ieri, i ricoveri sono saliti rispettivamente di 62 e 255 pazienti, portando i posti letto occupati a 514 e 5.076. Dati a cui bisogna prestare attenzione, per evitare che il sistema ospedaliero collassi. Sul versante dei reparti Covid di degenza ordinaria, " in alcune aree c'è già sofferenza ". " Oggi, con 5mila contagi al giorno di cui una trentina finisce in terapia intensiva - ha spiegato all'Agi Carlo Palermo, segretario dell'Anaao, il principale sindacato dei medici ospedalieri- potremmo reggere 5 o 6 mesi ". Ma se la situazione dovesse peggiorare, passando da 60 a 90 persone in più al giorno ricoverate in terapia intensiva vorrebbe dire " avere 2-3mila casi gravi in più al mese. Tenendo conto che oggi i posti letto sono in tutto 6.500, e sono per tutte le patologie non solo per il Covid, si rischia la saturazione in due mesi ". Anche se, ricorda Palermo, " è in corso l'implementazione dei posti letto di terapia intensiva, 3.500 in più ". Rimane, però, il problema del personale mancante per gestire quei posti letto in più.