Lapo Elkann senza filtri dopo l'incidente: "Sono stato graziato da Dio"

Sei mesi fa, Lapo Elkann è stato vittima di un mostruoso incidente che gli sarebbe potuto costare la vita. Si trovava in Israele ed è qui che è stato a lungo ricoverato prima di tornare in Italia, poi in Svizzera, dove ha svolto un lungo periodo di riabilitazione. Ora sta meglio ma quell'episodio ha profondamente cambiato la sua vita, spingendolo a dare un'altra lettura alla sua esistenza. Per la prima volta da quel momento, Lapo Elkann ha deciso di parlare e l'ha fatto sulle pagine del settimanale Chi, in edicola da domani.

" Sono stato graziato da Dio più volte, devo ringraziarlo e mai dimenticarlo. Ho avuto varie peripezie ed è inutile nasconderlo, i miei alti e bassi sono di dominio pubblico e, dopo quello che mi è successo in Israele (un grave incidente, ndr), ho avuto una spinta in più ", ha detto l'erede della famiglia Agnelli, che si sente un privilegiato: " Non per il cognome o i soldi, ma per essere riuscito ogni volta a rialzarmi ". Lapo Elkann dimostra di avere un senso di profonda gratitudine nei confronti della vita e dopo l'incidente gli è venuto spontaneo impegnarsi per aiutare gli altri. Lo strumento in mano al rampollo di casa Agnelli è la fondazione LAPS attiva già dal 2016, con la quale Lapo Elkann ha già potuto realizzare diversi progetti destinati ai minori. In piena emergenza pandemica, il nipote dell'Avvocato ha trovato naturale impegnarsi con ancora più energia e dedizione al volontariato.

" Non sono attaccato a quello che possiedo e, se intorno a me vedo sofferenza, lo sono ancora di meno. Con la raccolta fondi destinata alle famiglie più bisognose siamo partiti da Italia e Portogallo, e adesso con la creatività e la generosità italiana vogliamo aiutare altri Paesi. Nulla verrà sconfitto senza il contributo di tutti. Nelle difficoltà più si aiutano gli ultimi più il mondo diventerà un posto migliore ", spiega Lapo Elkann al settimanale Chi. Nella lunga intervista, l'erede degli Agnelli non si risparmia e parla a cuore aperto delle sue tantissime sofferenze, molte delle quali rese pubbliche: " Nella vita niente ti è regalato e niente è semplice, ci sono stati momenti dove dentro di me avevo buchi giganteschi. Molti diranno che, essendo nato ricco, ho avuto vantaggi e infatti non mi lamento e non faccio la vittima, dico comunque che qualunque essere umano può attraversare dei grandi vuoti. Io li ho provati a colmare in modo sbagliato, con le sostanze ".