L'appello di Bassetti: "Il nuovo governo tolga la quarantena per Covid"

Il prossimo governo guidato dal centrodestra sarà chiamato a intraprendere una linea ben precisa sul fronte del Coronavirus. Nel programma della coalizione si legge che il contrasto alla pandemia verrà portato avanti attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali " senza compressione delle libertà individuali ". In tal senso si moltiplicano gli appelli degli esperti per mettere da parte la quarantena per chi risulta positivo al Covid-19, ritenuta ormai una misura non coerente con l'attuale situazione.

Bassetti: "Stop alla quarantena"

Tra i principali fautori dello stop alla quarantena c'è sicuramente Matteo Bassetti, che da tempo si è schierato contro quella che viene giudicata una norma superata dal tempo. Il quadro epidemiologico è assolutamente migliorato e non è affatto paragonabile a quello del passato. Ecco perché il direttore di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, intervistato dall'Adnkronos, ha fatto un appello al prossimo esecutivo: " Mi auguro che lo stop alla quarantena sia tra primi provvedimenti che prenderà il nuovo governo ".

Per Bassetti la modifica della quarantena è un passo ulteriore per arrivare a una vera e migliore convivenza con il Coronavirus. A suo giudizio occorre intervenire sull'isolamento dei positivi " uscendo dalla logica costrittiva " e preferendo invece la gestione in modo sanitario: " È arrivato il momento di allineare il Covid ad altre malattie infettive respiratorie. Siccome è diventato un virus simile all'influenza, deve essere a questo equiparato ".

Gismondo: "Responsabilizzare i positivi"

Sulla stessa linea si trova Maria Rita Gismondo, secondo cui l'Italia dovrebbe prendere come esempio tutti quei Paesi che non impongono più come misura la quarantena per i positivi al Covid-19. Per la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano bisognerebbe limitarsi a " responsabilizzare al fatto che chi è sintomatico, o chi sa di essere positivo, nella comunità dovrebbe indossare una mascherina, soprattutto se è a contatto con anziani e fragili ".

La Gismondo però ha sottolineato che l'attenzione va tenuta alta per anziani e fragili in ottica sia di patologia respiratoria da Covid sia di influenza: " Quindi dovremmo adottare le stesse misure, evitando di contagiare soprattutto anziani e fragili, rischiando di causare loro una patologia grave ".

Pistello: "Addio all'isolamento"

Gli esperti sono d'accordo sul fatto che la malattia da Coronavirus sia cambiata con il passare dei mesi. Sintomi come mal di gola, febbre e raffreddore l'hanno portata a essere paragonata a una influenza. Ecco perché Mauro Pistello, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, considera che l'abolizione della quarantena per gli asintomatici possa essere un passo in avanti.