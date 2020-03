L'appello disperato del medico di Bergamo: "Aiutateci, siamo in emergenza"

In Italia, l'emergenza coronavirus non si ferma. Le vittime aumentano, come il numero di contagi e, nonostante crescano anche le persone guarite, alcuni ospedali sono vicini al collasso. I medici sono costretti a turni massacranti e i posti letto per i pazienti scarseggiano. Per questo, Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha lanciato un allarme.

Il medico ha condiviso un video su Facebook, con il quale chiede, parlando in inglese, aiuti concreti per fronteggiare la situazione, che a Bergamo è sempre più difficile. " Sono Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Itali a", si presenta il medico nel video. Poi, lancia l'allarme, riferendo di turni infiniti e persone stremate: " Siamo in piena emergenza per via di questa pandemia da coronavirus, il nostro personale medico e infermieristico sta lavorando incessantemente 24 ore su 24, per fare fronte a questa incredibile situazione ".

Gli esperti non sono ancora in grado di dire quanto durerà la pandemia e, per questo, serve un intervento e un aiuto, perché il personale e gli ospedali non possono resistere a lungo in questo stato. Allora, il medico del Papa Giovanni XIII condivide un appello: "H o due messaggi, il primo è per la popolazione in generale: per favore state a casa ", ripete Fagiuoli, come stanno facendo molti suoi colleghi in questo periodo. Infatti, l'unica soluzione per evitare il contagio, ad oggi, è l'isolamento, quindi uscire il meno possibile e mantenere le distanze sociali.