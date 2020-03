L'appello di Gallera ai lombardi: "Virus in tutta la regione, state a casa"

" Sono giornate bellissime e i lombardi sono gente dinamica che ama vivere e socializzare. Ma in questo momento vi è la necessità che ognuno adotti stili di vita consapevoli ". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

L'assessore, con un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, ha invitato i cittadini a restare nelle proprie abitazioni. " In questo momento vi è la necessità che ognuno adotti stili di vita consapevoli​. Bisogna stare a casa, bisogna evitare gli assembramenti, bisogna attuare il distanziamento sociale. È fondamentale se vogliamo sconfiggere il coronavirus, questa infezione che si sta propagando in tutta la regione " (guarda il video).

Le zone rosse

Dopo l'impennata dei casi nel Bergamasco e i dati sui contagi che continuano ad aumentare, nei giorni scorsi è stata presa in considerazione l'idea di allargare le zone rosse. " C'è una zona della provincia di Bergamo dove in due comuni si sta certamente sviluppando un piccolo focolaio. Ne abbiamo parlato con il ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato interessato l'Istituto Superiore della Sanità e attendiamo che da Roma si prenda una decisione circa l'opportunità di istituire o no una nuova zona rossa ", aveva dichiarato Attilio Fontana pochi giorni fa dicendosi poi anche disposto a chiedere al governo misure drastiche come la " chiusura " di tutto il territorio per un mese. " Non avrebbe neppure senso - ha tuonato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro -. Non sono io la persona che decide, sono solo uno dei membri del comitato tecnico-scientifico che riferisce alla presidenza del Consiglio le valutazioni ". Busaferro ha poi spiegato di non aver mai parlato di istituire la zona rossa in tutta la Regione: " Alla domanda se pensiamo di allargare la zona rossa ho risposto semplicemente che stiamo valutando le misure da prendere in Lombardia che è una delle zone critiche. È ben diverso parlare di zona rossa ", ha precisato.