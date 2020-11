"Lasciami andare". Ma il medico salva l'anziano paziente col coronavirus e lo ringrazia: "Ci dà la speranza"

La seconda ondata di coronavirus ha colpito con maggiore forza le zone del Paese che erano state "risparmiate" dalla prima, soprattutto in Lombardia, e tra queste c'è il comasco. È da qui che arriva una delle storie positive simbolo di questo momento storico, da una delle strutture sanitarie più note dell'area lariana dove un'equipe medica ha salvato la vita a un anziano signore novantenne che aveva espresso ai medici la volontà di non essere curato. A raccontare la storia su Facebook è stato Giuseppe Vallo, medico responsabile di Riabilitazione Respiratoria al Lanzo Hospital della Valle Intelvi, suggestiva area del comasco incastonata tra il Lago di Como e la Svizzera.

" Dottore, ho 90 anni e ho fatto tutto quello che dovevo nella mia vita, lasciami andare ", ha detto l'anziano signore al medico una volta arrivato nell'ospedale in condizioni considerate critiche dal personale medico. Una rischiesta, forse una supplica, dettata dalla paura. Il dottor Vallo, però, non ha dato seguito a quella richiesta e ha fatto il suo lavoro al meglio, così come da settimane fa con i pazienti Covid che varcano le porte del suo ospedale. Le condizioni dell'anziano malato erano realmente preoccupanti: " Il giorno successivo al ricovero la sua ossigenazione era così bassa, che gli abbiamo dovuto mettere un casco Cpap con una percentuale di ossigeno al cento per cento per aiutarlo a respirare ". Per Giuseppe Vallo quell'anziano era anche più di un paziente, nei suoi occhi ha rivisto il padre, della stessa età, " e la sua richiesta spiazzante e allo stesso tempo così umile mi ha provocato una stretta al cuore tale, che sembrava fossi io quello a cui mancava l'ossigeno ".