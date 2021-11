L'assalto alle coste italiane diventa un vergognoso show

Il volto acqua e sapone baciato dal sole. Il trucco che le ravviva le sopracciglia e i lineamenti della bocca. La giacca di jeans a svelare il color crema della maglietta e sotto una tuta rosa. L'influencer posa davanti all'obiettivo dello smartphone e subito dopo posta tutti gli scatti sui social, Instagram e Tik Tok, dove è seguitissima. Le immagini fanno subito il giro della rete: si moltiplicano i like e le condivisioni, ma anche i commenti di fuoco, gli attacchi e le accuse. Perché foto, video e storie non sono stati fatti mentre Sabee al Saidi sta solcando il mare calmo della Costa Azzurra, magari a bordo di un lucente e lussuoso yacht affittato in piena estate, ma insieme a una dozzina di immigrati clandestini sta cercando di raggiungere le coste italiane a bordo di uno dei tanti barchini di fortuna che ogni giorno partono dalla Tunisia e dalla Libia e sui quali ogni anno muoiono migliaia di disperati nell'indifferenza dell'Unione europea che non fa nulla per fermare queste partenze.

Sabee al Saidi ora dovrebbe trovarsi a Lampedusa. Secondo fonti de ilGiornale.it "starebbe facendo la quarantena" proprio sull'isola delle Pelagie. Non sappiamo molto della sua vita in Tunisia. Solo che sui social è seguitissima: conta oltre 300mila follower su Instagram e altrettanti su Tik Tok. Follower che nelle ultime settimane stanno continuando a crescere. La prima a raccontare questa drammatica storia su una testata europea è stata Amira Souilem, corrispondente di Radio France Internationale (leggi qui l'articolo), ma solo dopo che a Tunisi la polemica infiammava con ferocia già da alcuni giorni. A scatenarla è stato appunto il video in cui la 18enne si riprende sul barchino con gli altri immigrati (tutti imbacuccati per il freddo, lei l'unica in posa da diva) e la cui veridicità non è stata ancora confermata. Non si sa infatti quando sia stato girato né quando sia stato postato per la prima volta sui social. Probabilmente a metà mese o giù di lì, in concomitanza con la traversata del Mediterraneo (c'è un articolo di EuroNews datato 16 novembre). Ma tant'è: lo show a bordo e la canzone in sottofondo, che canta la harqa (la traversata illegale), sono bastati a far fioccare critiche a non finire ovunque.