Ubriaco al volante, romeno aggredisce i poliziotti

Completamente ubriaco, in possesso di una patente scaduta ed al volante di un'autovettura sprovvista di copertura assicurativa, si è scagliato contro gli uomini della polizia locale di Latina, costretti a dover affrontare una colluttazione prima di riuscire a far scattare le manette ai suoi polsi ed a condurlo in centrale.

Il responsabile, un uomo di nazionalità romena di 43 anni con una lunga lista di precedenti di polizia alle spalle, sarà quindi sottoposto a giudizio direttissimo per le accuse formulate nei suoi confronti, vale a dire quelle di aggressione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Semplici denunce a piede libero, comunque, dato che lo straniero non è stato trattenuto al termine delle operazioni di identificazione ed incriminazione.

Il violento episodio si è verificato, secondo quanto riportato dalla stampa locale, in Strada Alta a Borgo Sabotino (provincia di Latina), dove la polizia aveva approntato un posto di blocco per sottoporre gli automobilisti in transito a dei controlli mirati alla verifica del rispetto delle norme anti Coronavirus .

Il 43enne è risultato fin da subito sospetto, a causa delle evidenti condizioni di alterazione psico fisica che comunque non gli avevano impedito di mettersi al volante della propria auto. L'enorme quantità di alcol che aveva in corpo ha contribuito a renderlo ulteriormente più aggressivo nei confronti degli uomini in divisa, contro i quali ha iniziato ad inveire fin da subito. Ciò non gli ha evitato, comunque di essere sottoposto ad una verifica di routine, durante la quale è emerso che lo stato di ebbrezza non era l'unica irregolarità rilevabile.

Il romeno, infatti, era in possesso di una patente scaduta da tempo e, oltre a questo, anche l'auto non era a norma, essendo del tutto sprovvista di regolare copertura assicurativa. Ultimo, non per importanza, elemento di illiceità il fatto che circolasse liberamente senza una reale motivazione nè la necessaria autocertificazione richiesta in questo periodo di emergenza sanitaria.

Dopo gli insulti, lo straniero è passato direttamente alle vie di fatto, aggredendo con grande rabbia i poliziotti che lo avevano fermato. Immobilizzato a fatica, e dopo una strenua resistenza opposta alle operazioni di arresto, il 43enne è finito negli uffici della polizia locale di Latina. Risultato pregiudicato, proprio per reati di violenza compiuti contro le forze dell'ordine, il romeno è stato denunciato in stato di libertà per aggressione, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Oltre a ciò la sua auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre le sanzioni comminategli hanno raggiunto la ragguardevole somma di 5mila euro. L'uomo è stato multato anche per aver violato le norme anti Covid-19.