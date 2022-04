"Ridi, ridi fin che puoi. Vi troveremo...". L'attacco al russo in diretta

L'operazione militare portata avanti dalla Russia nei confronti dell'Ucraina continua a occupare un enorme spazio nel dibattito pubblico. È giusto inviare armi all'Ucraina o in tal modo si rischia di fomentare ulteriormente il conflitto? Vladimir Putin è da considerarsi un criminale di guerra o le sue azioni sono state innescate da una serie di errori e provocazioni di Kiev? Nel frattempo la popolazione civile continua a essere colpita e non c'è grande ottimismo per arrivare a un cessate il fuoco a stretto giro, visto che i negoziati non hanno ancora prodotto un risultato di mediazione proficuo.

Proprio sul tema in questione si è verificato uno scontro in diretta nel corso dell'ultima puntata di Non è l'arena, programma condotto da Massimo Giletti in onda la domenica sera su La7: al centro della trasmissione hanno trovato posto le cause del conflitto e la reazione dell'Occidente, provocando inevitabilmente un dibattito molto acceso tra gli ospiti che fin da subito si sono mostrati su posizioni diametralmente opposte.

La discussione si è infuocata quando il giornalista russo Alexey Bobrovsky ha fatto una serie di dichiarazioni nella sua lingua, che sono state colte come delle provocazioni dal reporter ucraino Vladislav Maistrouk (che a sua volta ha replicato in russo). " Complimenti, mi stai offendendo in russo sulla televisione italiana. Ti faccio i miei complimenti... ", è stata l'accusa del giornalista russo alle frasi pronunciate dal reporter ucraino.

A quel punto Maistrouk si è espresso in italiano e ha usato parole durissime nei confronti di Bobrovsky, ricorrendo a toni davvero alti per promettere battaglia contro i responsabili del conflitto militare. Il reporter ha puntato il dito contro coloro che sono i mandanti di quanto sta accadendo in Ucraina, i propagandisti e gli esecutori dei crimini contro i civili ucraini: " Dovete avere paura fino all'ultimo giorno della vostra misera esistenza ".