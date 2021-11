"Un atto violento...": Celentano striglia la Berlinguer

Ha fatto molto rumore quanto accaduto ieri a Cartabianca tra Bianca Berlinguer e Gianluigi Paragone. La conduttrice del programma di Rai3 ha iniziato la trasmissione manifestando un certo nervosismo ma senza spiegarne i motivi al pubblico, assicurando però che avrebbe fatto capire da cosa dipendesse. E infatti, ecco che appena il senatore di Italexit ha accennato la volontà di esprimere la sua solidarietà a Sigfrido Ranucci. Il conduttore, infatti, è al centro della polemica per quella che viene definita una puntata "no vax" di Report, in particolare per quello che in un reportage è stato definito "business della terza dose".

Davanti alle parole di Gianluigi Paragone, però, la conduttrice si è inalberata e fatto tacere il senatore che, dopo un altro scontro, ha deciso di imbavagliarsi. Il motivo? Poco prima il conduttore di Report, nonché vicedirettore di Rai3, era ospite di Dimartedì su La7 proprio a parlare della polemica sul suo programma, disertando di fatto la trasmissione di Bianca Berlinguer, che va in onda sulla stessa rete di Report.

Questo ha mandato su tutte le furie Bianca Berlinguer ma il suo atteggiamento ha scatenato ben più di qualche critica, tra le quali quelle insospettabili di Adriano Celentano, che ha deciso di dire la sua attraverso i social media. " Ho sempre pensato che il mestiere del conduttore è quello che più di tutti ha una grande responsabilità verso i telespettatori. Ossia, quella di valorizzare nel modo più obiettivo il pensiero dei propri ospiti e farlo arrivare nelle case degli italiani nel modo più comprensibile ", ha scritto il Molleggiato.

Tutto questo, però, il cantante non lo avrebbe ritrovato nella conduzione della Berlinguer di ieri e, infatti, ecco che arriva il rimprovero: " Ieri sera con Paragone non mi sei piaciuta per niente. Devo dire che sei stata assai poco 'Bianca'... Te la sei presa con lui per aver citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua di trasmissione. L'hai investito come si fa nei peggiori collegi quando i bambini venivano puniti a dormire nello stesso letto dove, nel sonno, gli era scappata la pipì ".

Sono parole molto dure quelle di Adriano Celentano nei confronti di Bianca Berlinguer e nel suo post, che prosegue con un altro attacco alla conduttrice: " Quando Paragone ti ha chiesto: 'Allora vuoi dirmelo tu quello che devo dire?' Tu continuavi a inveire e a quel punto lui ha pensato bene di mettersi il bavaglio. E qui scatta inesorabilmente l'atto più violento: la sua immagine viene brutalmente cancellata ". Adriano Celentano, proprio per rimarcare la sua contrarietà all'atteggiamento della conduttrice di Rai3, l'ha messa a paragone con quanto fatto, invece, da Giovanni Floris che, " senza nemmeno accorgersi, ti dava una lezione di grande democrazia. Non solo ha parlato di ciò che Report ha svelato, ma ha addirittura invitato l'autore del programma investigativo Sigfrido Ranucci ".