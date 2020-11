"Mi ha legata, drogata e violentata". Fermato il fondatore di Facile.it

Guai per Alessandro Genovese, fermato a Milano ieri sera alle 23.30 circa in seguito alla denuncia della vittima. L'arresto è scattato dopo la testimonianza di una 18enne che il 10 ottobre sarebbe stata ospite nella casa dell'imprenditore - un appartamento di lusso a due passi dal Duomo, con telecamere di videosorveglianza in ogni stanza - per una festa a base di alcol e droga. Stando a quanto apprende l'Agi da fonti investigative, la ragazza sarebbe stata soccorsa la sera dopo, quando è riuscita a prendere coscienza ed è riuscita a scappare; uscendo dall'abitazione ancora dolorante, semisvestita e con una sola scarpa, avrebbe chiesto aiuto alla polizia che l'ha poi aiutata in strada. Le accuse nei confronti dell'uomo sono di violenza sessuale, lesioni, spaccio di droga e sequestro di persona.

La giovane sarebbe stata portata in camera da letto al termine di un festino, narcotizzata e abusata a lungo; un bodyguard che controllava l'accesso alla stanza avrebbe impedito alle amiche di entrare e di avere notizie. Successivamente l'intento del fondatore di Facile.it sarebbe stato quello di fuggire all'estero con un jet privato: l'altro ieri si sarebbe recato all'ufficio Passaporti per ottenere il rilascio del documento, ed è proprio questo che configura il concreto pericolo di fuga. Secondo gli investigatori della squadra Mobile coordinati dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'Aggiunto, Maria Letizia Mannella, in una conversazione telefonica con la madre avrebbe addirittura esplicitato la volontà di partire per Amsterdam per poi spostarsi in Sudamerica, affermando di non avere problemi negli spostamenti poiché dotato di un jet privato con tanto di pilota.

L'orrore sulla 18enne

" In casa non si potevano usare cellulari ". Con questa scusa la 18enne sarebbe stata privata del proprio smartphone, recuperato molte ore dopo per contattare un'amica. Stando alla ricostruzione delle indagini, Genovese avrebbe chiesto a un suo collaboratore di cancellare le immagini delle telecamere che avevano ripreso le scene. " Cancella le registrazioni della camera padronale ", gli avrebbe imposto. I filmati immortalati però sono stati recuperati e ora rappresentano una fonte di prova. Sarebbe stata legata alle mani e ai piedi e poi costretta a giochi erotici. E pare che nel giro siano finite anche altre donne: testimoni raccontano che l'imprenditore almeno in una precedente occasione avrebbe utilizzato la "droga dello stupro" per far perdere i sensi alle sue vittime.