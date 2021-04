"Non è esperto" "Non capisce nulla": è scontro Crisanti-Borghi

È stato uno scontro durissimo quello andato in scena ieri sera nel corso del programma di La7 Piazzapulita tra il microbiologo dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, ed il deputato della Lega, Claudio Borghi. I due, su posizioni completamente contrapposte, non se le sono mandate a dire ed hanno discusso in modo molto animato in particolare su lockdown e ripartenza.

Crisanti ha spiegato che attualmente "non ci sono le condizioni per riaprire". Il parlamentare del Carroccio, invece, non ha concordato con tale tesi. "Assolutamente sì", è stata la risposta di Borghi che ha aggiunto che "i ristoranti vanno aperti anche al chiuso" mentre "i lockdown non servono e non bisognava farli". Alle rimostranze di Crisanti, ecco la prima pesante stoccata. "Preferisco sentire i massimi esperti al mondo di epidemiologia, Crisanti non è un esperto", ha attaccato il deputato della Lega. Il microbiologo, però, ha la battuta pronta: "Contrariamente a lei, che è stato in Parlamento, io ho visto come si combatte un'epidemia".

In studio la tensione è subito salita alle stelle. Dopo una nuova critica al lockdown portata avanti da Borghi, il microbiologo è sbottato ed ha chiesto al suo rivale: "La quarantena funziona?". Al "credo proprio di sì" del parlamentare, ecco la replica di Crisanti: "E allora mi spiega perché un lockdown a livello sociale non dovrebbe funzionare? Lei non ha capito nulla di epidemiologia".

Lo scontro, però, non è finito qui. "Io vi porto uno studio, voi cosa mi portate? I dogmi?" , ha affermato ancora Borghi. La ricerca citata dal leghista è quella relativa ad uno studio del professor Ioannidis per sostenere la tesi secondo la quale il lockdown serve a nulla per contenere la pandemia da coronavirus e che, anzi, è stato un errore chiudere tutto. Ma l'epidemiologo ha spiegato che "l'Università di Stanford ha cancellato tutti i video del Ioannidis e lui si è pure scusato". Ma sulla questione chiusure Borghi non ha fatto alcun passo indietro. Anzi, il leghista ha rilanciato in modo duro. "Lo dicono gli studi che forse lei dovrebbe leggere" .