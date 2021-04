"Le restrizioni? Una farsa". Questi grafici minano l'efficacia del lockdown

Mentre l'Italia e l'Europa sono nei guai a causa di un piano vaccinale che andrà velocemente rivisto, questa non è che la punta dell'iceberg pandemica che da un anno a questa parte affossa sempre di più l'economia. Il problema quotidiano che ci affligge da mesi riguarda le singole restrizioni regionali che sono servite davvero a poco (se non a nulla) a far diminuire l'ondata di Covid nel nostro Paese.

"Finiamola con questa farsa..."

Il bollettino quotidiano è sempre lo stesso ormai da ottobre, inizio della seconda ondata che si è poi trasformata in terza con l'arrivo delle varianti: dallo scorso autunno ad oggi, è stato un susseguirsi di chiusure passando dall'arancione al rosso, dal rosso all'arancione con minime sortite di zona gialla. Fossero servite, oggi non avremmo sempre 20mila casi e 4-500 morti al giorno. Insomma, c'è più di qualcosa che nelle famose "fasce di colori" non va. " Ma la piantiamo con questa farsa? I lockdown non hanno alcun effetto evidente se non quello di ammazzare il lavoro di negozi, bar ristoranti, cinema, teatri... " denuncia Claudio Borghi Aquilini, deputato della Lega eletto in Toscana e consigliere comunale di Como, che sul proprio profilo Facebook pubblica due grafici che dimostrano come in Sardegna, nonostante le restrizioni, i ricoveri ordinari ed in terapia intensiva siano comunque aumentati mentre in Lombardia la situazione si è stabilizzata con alcuni valori verso il basso.

In Sardegna mettono le restrizioni e i ricoveri aumentano. Arriva il virologo da bar: "Ovvio, si erano contagiati... Pubblicato da Claudio Borghi Aquilini su Sabato 10 aprile 2021

"La zona rossa? Una farsa"

" La zona rossa è una farsa, è evidente: lo vediamo dagli assembramenti che permangono sempre e comunque, in qualsiasi fascia di colore, e dal fatto, ormai chiaro a tutti , che i contagi non avvengono nei ristoranti o nei negozi, ma in ambito domestico, tra le mura casalinghe dove non c'è alcun tipo di controllo ", afferma Alessandro Sorani, presidente Confartigianato Imprese Firenze, in merito alla nuova zona rossa per il capoluogo toscano e per tutta la provincia, che fa eco a quanto sostenuto da Borghi Aquilini sulla scarsa utilità delle restrizioni. " Chiediamo con forza di aprire subito tutte le attività, utilizzando anche, appena possibile, tamponi rapidi e passaporto vaccinale - ha continuato Sorani - In un ristorante o in un negozio, sotto la piena responsabilità dei titolari, siamo a in grado di gestire gli accessi e garantire tutti gli aspetti della sicurezza. Diciamo basta a questa farsa dei colori ".

"Riaprire, tornare in zona gialla"