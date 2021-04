Il pasticcio di Speranza sulla variante indiana: "Io avvisato sei giorni dopo"

Misure di sicurezza anti-Covid inesistenti e scarsa tempestività nella comunicazione ai diretti interessati: il vice presidente del Senato Roberto Calderoli si è già pentito di aver votato contro la mozione di sfiducia al ministro Speranza.

I fatti

L'episodio risale a venerdì scorso, come spiega in un comunicato lo stesso esponente del Carroccio. A bordo del volo Roma-Milano, dopo 45 minuti di attesa, salgono anche una cinquantina di passeggeri provenienti dall'India. "Questa mattina mi arriva una mail del ministero della Salute" , dichiara Calderoli, "in cui mi si avvisa che su quel volo di sei giorni prima, Roma-Milano, è stato riscontrato un passeggero con un confermato caso di Covid 19 con variante indiana sospetta e pertanto mi viene imposto un periodo di 14 giorni di quarantena, a cominciare dal giorno del sospetto contatto, quindi da venerdì 23 aprile, e un’ulteriore settimana di controllo" .

Dopo l'allarme, il vicepresidente del Senato effettua tutti i controlli di routine, a partire dal tampone rapido, che dà un esito negativo, fino ad arrivare ad un "tampone molecolare di cui aspetto per domani la risposta. Adesso resto ‘quarantenato’ a Roma senza poter tornare a casa, ma al di là del disagio mi pongo alcuni interrogativi" . Il primo, ovviamente, è quello dell'ingiustificabile ritardo della comunicazione urgente: "Ovviamente per una settimana ho svolto la mia attività al Senato, ho presieduto l’Aula, ho partecipato ai lavori, ho inevitabilmente incontrato centinaia di persone" . Tutte occasioni in cui, in caso di positività, il diretto interessato avrebbe potuto diffondere il virus. Ma c'è di peggio, puntualizza il senatore. "Ho la certezza che un altro passeggero a bordo con me di quel volo al momento non ha ancora avuto nessuna comunicazione da parte del ministero e infatti oggi ha preso regolarmente un volo Roma-Milano per tornare a casa, diventando quindi un potenziale veicolo di trasmissione" .