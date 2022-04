Il "vaccino impossibile" dell'esercito Usa: "Efficace contro tutte le varianti"

L'esercito americano ha sviluppato ultimamente contro il Covid un " vaccino impossibile ". Non nel senso che si tratta di un medicinale utopistico, bensì di un farmaco potenzialmente efficace " contro tutte le varianti ". Il vaccino in questione è ormai prossimo a venire sperimentato negli Usa sugli esseri umani, ma le sue proprietà sono state già esaltate come " impressionanti " dal professore Luke O'Neill, a capo del dipartimento di Biochimica presso il Trinity College di Dublino.

Il luminare irlandese ha infatti fornito giovedì scorso alcune anticipazioni riguardo agli effetti che il medicinale sperimentale sarebbe capace di produrre sul sistema immunitario umano. A detta del docente, il vaccino messo a punto dall'esercito Usa è infatti candidato a divenire il primo " vaccino universale contro il Covid ".

O'Neill ha quindi descritto come gli scienziati a stelle e strisce sono giunti a perfezionare il farmaco citato: " Il vaccino è stato inizialmente sviluppato sugli animali. È stato preso l'RBD (ossia il frammento che consente a un virus di agganciarsi ai recettori dell'organismo umano per entrare nelle cellule e trasmettere l'infezione) ed è stato poi attaccato su una nano-particella. Testato inizialmente nelle scimmie, si è visto che protegge contro la Sars, il virus originale, SARS-CoV-2, Alpha, Beta, Delta, Omicron. Ha protetto contro tutti questi virus ."

Nonostante sia necessario ancora un po' di tempo per concludere tutti i test clinici sul prototipo di vaccino, il professore irlandese riesce a stento a trattenere l'entusiasmo: " Loro sono nel bel mezzo della fase uno, ma da un giorno all'altro avremo presto i dati. Il vaccino sviluppato dall'esercito americano potrebbe essere il primo vaccino universale contro il Covid-19 ".