La lettera di Pupi Avati e altri 56 artisti per Vittorio Cecchi Gori

Caro Vittorio,

ho avvertito, in sintonia con gli autori dell`Anac e con tutti i cineasti che vorranno condividere questa mia, la necessità di scriverti per dirti pubblicamente e in modo incondizionato la nostra vicinanza in queste ore difficili della tua vicenda umana. Non è nostra intenzione contestare in alcun modo gli aspetti giuridici che hanno determinato le sentenze che ti riguardano. Sia tu che tuo padre Mario siete assi portanti della storia del nostro cinema. La gran parte dei più significativi autori italiani ha lavorato per il tuo gruppo imponendosi nel mondo grazie allo straordinario operato delle tue società di produzione e distribuzione. Pensiamo quindi che si debba tenere opportunamente conto della tua età e delle tue precarie condizioni di salute. Contiamo su un`oculata e tempestiva riconsiderazione del tuo caso che mitighi la sentenza e che ti restituisca a quel minimo di serenità che sappiamo meriti. Noi del così variegato e conflittuale cinema italiano in questa circostanza ci troviamo in piena sintonia nel dirti tutto il nostro affetto e soprattutto la nostra solidarietà.

Pupi Avati e l'Associazione nazionale autori cinematografici

con Giuseppe Tornatore,

Paolo Taviani,

Marco Bellocchio,

Matteo Garrone,

Giuliano Montaldo,

Carlo Verdone,

Paolo Virzì,

Giovanni Veronesi,

Stefania Sandrelli,

Francesco R. Martinotti,

Gigi Proietti,

Christian De Sica,

Antonio Avati,

Diego Abatantuono,

Maurizio Costanzo,

Enrico Vanzina,

Giampaolo Letta,

Leonardo Pieraccioni,

Alessandro Haber,

Gabriele Muccino,

Giorgio Diritti,

Carlo Degli Esposti,

Sergio Stivaletti,

Massimo Boldi,

Giovanni Soldati,

Aurelio De Laurentiis,

Piera Detassis,

Andrea Guerra,

Rocco Papaleo,

Cinzia Th Torrini,

Mimmo Calopresti,

Daniele Ciprì,

Massimo Wertmüller,

Emanuele Salce,

Claudio Sestieri,

Claudio Bigagli,

Stefano Reali,

Renzo Rossellini,

Umberto Marino,

Massimo Ghini,

Massimo Gaudioso,

Luca Manfredi,

Fabrizio Ferracane,

Agostino Ferrente,

Gigi Diberti,

Carlo Carlei,

Ida Di Benedetto,

Marco Risi,

Laurentina Guidotti,

Gabriele Salvatores,

Andrea Miccichè,

Roberto Cicutto,

Fausto Brizzi,

Silvio Orlando,

Felice Laudadio,

Laura Delli Colli

e il Sindacato nazionale giornalisti cinematografici