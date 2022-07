La lezione inglese all'Italia, morire per la bandiera e il nucleare: quindi, oggi...

- sondaggio curioso su francesi e italiani. A parte le differenze di vedute di due popoli che abitano a un tiro di schioppo, come si dice in Umbria, vorrei far notare che il 44% degli italiani ritiene ormai che il nucleare sia una fonte di energia sicura e su cui bisognerebbe investire. Solo il 35% è contrario. Non è che possiamo ripetere il referendum?

- passare 16 anni in carcere da innocente, venire scarcerato e poi morire pochi anni dopo per una bomba piazzata sotto l’auto. La triste storia di Hassan, l’uomo accusato dell’omicidio di Ilaria Alpi. Che sfiga

- deve esserci un segreto mistero, o una clausola contrattuale, che porta la Juventus a desiderare Morata ogni anno, nonostante le sue rivedibili performance

- il Domani: “Legalizzare la cannabis aiuterebbe anche il sistema carcerario”. Immagino che anche abolire il reato di omicidio possa essere utile

- dice Conte: “La nostra comunità sta con un piede fuori dal governo”. Lui però resta dentro. Alla faccia del grande leader

- va ammesso: il soprannome “Giggino ‘a Poltrona” che Travaglio ha trovato a Di Maio è spettacolare

- l’idea che Alexa possa parlare con la voce dei cari defunti è orripilante. Mette i brividi

- Boris Johnson si dimette, resterà in carica fino a ottobre e i Tory sceglieranno un nuovo leader. Sapete una cosa? Questa ennesima crisi di governo dimostra che dovremmo imparare un po’ dagli inglesi. Noi in una legislatura abbiamo avuto un governo sovranista, uno progressista e il terzo di larghe intese. In un caso abbiamo cambiato maggioranza ma non il premier, una roba che neppure nei peggiori bar de caracas. In Uk, invece, se vogliono cacciare il premier lo fanno ma senza cambiare il colore del partito di governo. Perché gli elettori hanno dato un mandato, che va rispettato. Altrimenti si torna al voto. Quanta strada dobbiamo ancora fare...

- secondo Mosca, anche se la notizia non è stata confermata da Kiev, alcuni soldati ucraini che stavano cercando di issare la bandiera all'Isola dei Serpenti sarebbero stati uccisi. Vero o meno, morire per una roba del genere sarà pure romantico. Ma ne vale la pena?