Li deruba, ma sviene: cosa hanno trovato gli anziani sul balcone

Un uomo algerino di 21 anni è stato trovato qualche giorno fa svenuto sul balcone a Cagliari. Come riferisce L'unione sarda, al mattino, una coppia di 60enni ha sollevato la tapparella trovandosi davanti il giovane svenuto. Immediata la richiesta di soccorso al 113, che ha inviato una volante con un'ambulanza. I medici giunti sul posto hanno constatato che lo stato di incoscienza dell'algerino fosse dovuto all'abuso di farmaci e droghe.

Per capire cosa ci facesse l'uomo sul balcone della coppia, mentre il ragazzo veniva portato in codice rosso all'ospedale Bortzu di Cagliari, le forze dell'ordine hanno perlustrato il cortile condominiale. In mezo ad alcuni cespugli sono stati ritrovati un computer un binocolo, un caricabatteria, una torcia e delle mascherine chirurgiche. Tutti gli oggetti appartenevano ai 60enni, che hanno immediatamente sporto denuncia. L'ipotesi degli agenti è che l'agerino si sia introdotto una prima volta nell'appartamento della coppia, risalendo un tubo pluviale, poi sia sceso nel cortile per posarli in un luogo appartato e per tentare un secondo viaggio. Ma quando è tornato per proseguire nella sua opera criminale è stato colto dal malore e si è accasciato sul balcone.

Intuita la dinamica dei fatti, i poliziotti si sono recati presso l'ospedale in cui il 21enne era stato trasportato. Lucido e cosciente, l'algerino è stato identificato dagli agenti. Viste le condizioni nelle quali è giunto in ospedale, i medici hanno preferito tenerlo sotto osservazione ma in serata il giovane si è scagliato contro i medici, probabilmente nel tentativo di coprisi la fuga dall'ospedale. La polizia è intervenuta su richiesta dei medici ma ormai il ragazzo si era allontanato dal reparto, non prima di essere entrato nello spogliatoio femminile, dove è riuscito a dei soldi.

I poliziotti sono riusciti a individuarlo solo una volta che si trovava all'esterno, nell'ampio parcheggio dell'ospedale. Qui gli agenti hanno provato a bloccarlo ma il giovane algerino è riuscito a prendere una via di fuga facendo perdere le sue tracce. Tuttavia, mentre scappava ha abbandonato un borsone all'interno del quale la polizia ha rinvenuto soldi, gioielli e altri oggetti di valore che sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Ora le forze dell'ordine sono sulle tragge del ragazzo, denunciato per furto aggravato e ricettazione. La presenza algerina a Cagliari è massiccia: sono numerosi i mini sbarchi che ogni anno nel periodo estivo si susseguono lungo le coste del sud Sardegna, la maggior parte dei quali provenienti da Algeria e Tunisia.