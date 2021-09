"Li ho visti col cadavere", la mail choc sull'omicidio della vigilessa

Ci sono ancora numerosi punti oscuri nell'omicidio di Laura Zilliani, ex vigilessa e impiegata al comune di Roncadelle, della quale si erano perse le tracce lo scorso 8 maggio, a Temù (Brescia). Stando a quanto si apprende dal Corriere.it, uno sconosciuto avrebbe inviato una mail anonima alla polizia locale 8 giorni dopo la scomparsa della 55enne sostenendo di aver visto il " vicino di casa " caricare in spalla il cadavere. Intanto, nel primo pomeriggio di martedì 28 settembre, Paola e Silvia Zani, accusate del matricidio in correo con Mirto Milano (il fidanzato della figlia maggiore di Laura) saranno sottoposte ad interrogatorio.

La testimonianza choc: "Li ho visti col cadavere"

C'è una mail sospetta che è agli atti del fascicolo per l'omicidio di Laura Zilliani. Si tratta di una segnalazione anonima pervenuta alla polizia locale della Val Camonica a distanza di 8 giorni dalla denuncia di scomparsa della vigilessa. Il mittente (non ancora verificato) sostiene di aver visto " il vicino di casa " caricare in spalla " una signora priva di sensi dalla loro macchina ". Lo sconosciuto è certo trattarsi " della signora Laura " Zilliani. Poi aggiunge un dettaglio inquietante: "S ono stato pagato per serbare il silenzio . - scrive - sono stato pagato per serbare il silenzio ".

Le verifiche tecniche condotte sinora non hanno dato riscontro circa l'identità del mittente né è stato possibile accertare la veridicità del messaggio. Per certo, però, la casella di posta elettronica è stata attivata da un indirizzo Ip della provincia di Varese.

Il gps conferma gli spostamenti degli indagati

Cosa sia accaduto a Laura il giorno della scomparsa è ancora un mistero. Il gps e le utenze in uso ai tre indagati per l'omicidio confermerebbero gli spostamenti avvenuti la mattina dell'8 maggio e nelle settimane a seguire. I sospetti assassini della vigilessa - le due figlie e il fidanzato della maggiore - sarebbero partiti all'alba da Brescia per poi rientrarvi solo a tarda sera. Inoltre, un residente avrebbe confermato " dei movimenti strani " all'esterno dell'abitazione della Zilliani.

Intanto, nel primo pomeriggio di martedì 8 settembre, Paola e Silvia Zini con anche Mirto Milani, dovranno rispondere alle domande del gip Alessandra Sabatucci. L'ipotesi di reato formulata a carico dei tre indagati è di concorso in omicidio volontario aggravato.