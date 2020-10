L'immunologa Viola: "Vi spiego perché il lockdown è sbagliato"

L'ipotesi di una nuova chiusura generalizzata sembra farsi sempre più concreta, con i numeri dei nuovi contagi da Covid-19 che crescono di giorno in giorno. Ma, tra gli esperti, c'è chi pensa che un altro lockdown non sia la giusta soluzione.

A seguire questa strada è Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, che ha definito senza senso e sbagliata la possibilità di ciudere nuovamente negozi e attività, chiedendo alle persone di restare a casa. E, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook spiega il motivo: " Perché il lockdown è sbagliato? - si legge sul social- Perché non ha senso chiudere negozi e locali dove le regole sono rispettate ". Se anche i ragazzi non potranno più frequentare i locali, infatti, " non smetteranno di vedersi e si organizzeranno per dormire tutti insieme (ci si trova a casa di uno alle 21 e si sta insieme fino all’alba). Perché il problema non sono i luoghi in cui le regole si applicano, ma quelli in cui non si possono far rispettare ".

Ma il punto è anche un altro: " Non possiamo pensare di affrontare 7 mesi in lockdown! ". L'attività economica è uscita fortemente provata dalla chiusura della scorsa primavera e il pensiero di ripetere la stessa esperienza genera timori diffusi. Per questo, sottolinea Viola, " bisogna pensare a convivere con il virus ". E le regole da seguire per frenare la corsa del nuovo coronavirus riguardano i diversi aspetti della vita quotidiana: " Agire su trasporti, test, tracciamento, personale sanitario, DAD in Università (i giovani lascerebbero le grandi città). Laddove necessario DAD alternata a presenza nelle ultime due classi delle superiori. Mascherina obbligatoria sempre in tutti i luoghi chiusi, incluse le scuole. E controlli nei locali! ".

