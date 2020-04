L'immunologo: "Questo virus si spegnerà da solo, ha una morte programmata"

Pareri e pareri: c'è chi sostiene che Covid tornerà, con forza, in autunno e chi, invece, è convinto che il virus morirà da solo, "autospegnendosi". È la tesi del Prof. Francesco Le Foche, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma.

Il virus che si spegne da solo

" Questo virus, come gli altri coronavirus che abbiamo già conosciuto in passato, tende a spegnersi da solo. E' così - afferma il primario nel corso del suo internvento al programma di Rai Radio 2 "I Lunatici" - È risaputo nell'ambito scientifico che i coronavirus tendono a dare delle pandemie e poi piano piano tendono a spegnersi, soprattutto quando c'è una riduzione della loro entropia sociale ".

"Morte programmata"

Insomma, secondo Le Foche, la chiusura dentro casa degli italiani ha ridotto, automaticamente, la potenza del Covid-19 che non è più in grado di riprodursi come a gennaio e febbraio quando "saltava" di persona in persona. " Grazie al lockdown questo virus, non potendo contagiare le persone che sono chiuse in casa, non ha più la carica di diffondersi e quindi tende ad autospegnersi, a vivere una sorta di morte programmata - sottolinea l'immunologo - speriamo che questo avvenga rapidamente e sembrerebbe che i primi caldi possano essere d'aiuto ".

Tra l'altro, l'estate sarà d'aiuto perché " con i primi caldi ci sarà anche una riduzione delle goccioline che si essiccheranno e quindi avranno meno possibilità di passare da una persona all'altra ", sostiene Le Foche. Numerosi studi hanno ormai dimostrato e confermato come, anche soltando parlando, micro particelle di saliva rimangono sospese in aria diventando il maggior pericolo di contagio.

Perché il virus è esploso

" Questo virus ha avuto il massimo dell'esplosione con contagi anche intra-ospedalieri. Ha proliferato - continua - in ospedali mono-blocco, che non avevano la possibilità di isolare il covid nei padiglioni ": per alcune settimane il sistema sanitario italiano è andato in tilt ma adesso " c'è una decompressione importante data dal lockdown, decompressione che ci ha dato l'opportunità di iniziare una medicina del territorio che è fondamentale per la salute pubblica ".

Le contraddizioni di Le Foche

Il professore, se da un lato auspica la scoperta di un vaccino necessario a " liberarci completamente dal virus ", dall'altro, però, non è molto convinto della sua efficacia perché " non sappiamo se produrrà degli anticorpi immunizzanti o meno " affermando addirittura che " non credo sia così indispensabile tra un anno o un anno e mezzo questo vaccino. Poi, qualora ci fosse questa opportunità, ben venga ".

Il ragionamento dell'immunologo è basato sulle evidenze scientifiche ma i dubbi continuano. " Solo le vaccinazioni - prosegue - riescono a far scomparire del tutto i virus dalla faccia della terra. Però, se questo virus si comporta come la sars, è destinato a scomparire. Essendo questo un coronavirus per l'80% identico a quello della sars dovrebbe aver avuto una fase pandemica che adesso si sta spegnendo. Sono ottimista e il mio ottimismo è basato sulla scienza ".

Vacanze estive? Forse..

A quanti auspicano (tutti) il ritorno ad una vita il più normale " non è da considerarsi così lontano. Dobbiamo attendere le prossime due settimane, se le cose continuano in questo modo entro le prime due settimane di maggio potremo uscire e riorganizzare la nostra società - continua - se questo virus si comporterà come dovrebbe e come la storia dei coronavirus ci fa pensare, potremmo tornare alla nostra vita sociale ".